Uno de los jugadores que Chivas decidió prestar en este mercado de pases fue Sergio Aguayo debido a que en el Guadalajara no iba a ser tenido en cuenta. A más de un mes de su llegada a Deportes Tolima, el futbolista formado en Verde Valle anotó su primer gol en Colombia para la victoria ante Llaneros.

Uno de los grandes puntos que lleva a muchos a pensar por qué el Rebaño Sagrado es candidato a quedarse con el Apertura 2026 es por la cantidad de alternativas que tiene en diferentes puestos. Sin duda, el principal refuerzo de la directiva para este torneo fue haber mantenido a piezas claves de la plantilla de Gabriel Milito.

Por otro lado, uno de los jugadores de Chivas que fue prestado porque se especulaba que no iba a tener minutos era Sergio Aguayo. Sin embargo, Armando González se fue y el Guadalajara tuvo que recurrir a las fuerzas básicas con Jesús Hernández, quien todavía no debutó en la Liga MX.

Sergio Aguayo anotó su primer gol en Colombia. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en las últimas horas se confirmó que el canterano del Guadalajara anotó su primer gol para Deportes Tolima en Colombia. En el minuto 63 marcó de cabeza para el 2-1 final ante Llaneros por la jornada 5 de la Liga Dimayor.

Sergio Aguayo falló gol claro en la Copa Libertadores

Cabe destacar que uno de los grandes motivos por los que Sergio Aguayo decidió emigrar a Deportes Tolima fue porque estaba disputando la Copa Libertadores. En la vuelta contra Independiente del Valle falló un gol que pudo significar una remontada única para el conjunto colombiano, el cual terminó eliminado en los octavos de final.

Estadísticas proporcionadas por Transfermartk. (Foto: CHATGPT / IMAGO7)

¿Chivas puede recuperar a Sergio Aguayo?

Una de las cláusulas que puso Chivas cuando decidió ceder a Sergio Aguayo a Deportes Tolima fue la opción de repescar o no al atacante para el Clausura 2026. Todo indica que el Rebaño Sagrado podría pedir que vuelva si no encuentra soluciones con Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda, Jesús Hernández y Diego Latorre.