Chivas viene de empatar ante América luego de haber estado arriba en el marcador por 2 goles de diferencia. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, el Guadalajara se prepara para enfrentar a Querétaro por el Apertura 2026.

Chivas quiere dar vuelta de página tras lo sucedido ante América y se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro en el Estadio Akron. Para el duelo contra Querétaro, es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con 4 jugadores por convocatoria a la Selección Mexicana, mientras que hay la misma cantidad de dudas para el juego contra los Gallos Blancos.

No queda ninguna duda de que el Rebaño Sagrado llevó adelante un gran primer tiempo contra las Águilas en el Estadio Azteca. Sin embargo, en la segunda mitad, el Guadalajara dejó agigantar al conjunto azulcrema y gracias a Miguel Borja lograron llevarse un punto.

Tras lo sucedido en Ciudad de México, Chivas busca dar vuelta de página y se prepara para enfrentar a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026. Para este encuentro en el Estadio Akron, es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Samir Inda y Sebastián Liceaga debido a que fueron convocados a la Selección Mexicana.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

Entre las dudas hay muchos interrogantes sobre lo que sucede con 3 jugadores que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones: José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias. A ellos hay que sumar a Bryan González, quien se retiró en el segundo tiempo ante América con una molestia muscular.

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Cabe destacar que el partido del próximo sábado para Chivas es fundamental debido a que una derrota le da la posibilidad al propio Querétaro de superar al Guadalajara cuando dispute el pendiente de la jornada 7 ante Rayados de Monterrey. A su vez, si el Rebaño Sagrado se queda con los 3 puntos, obliga a Toluca a ganar para mantenerse como líder del Apertura 2026.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El juego se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.