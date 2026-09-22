Chivas quiere dar vuelta de página y se alista para enfrentar a Querétaro. En medio de este contexto, Gabriel Milito no para de recibir críticas por sus decisiones ante América.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro por el Apertura 2026. En medio de este contexto, Gabriel Milito es duramente criticado por Paco de Anda por las decisiones que tomó contra América y la manera en la que trató al periodista que lo cuestionó en conferencia de prensa.

A su vez, César Huerta reveló en su canal de YouTube que en el vestidor rojiblanco estaban los ánimos muy calientes luego del empate en el Clásico Nacional. A su vez, se confirmó que Samir Inda y Sebastián Liceaga serán baja para enfrentar a los Gallos Blancos en el Estadio Akron.

Paco de Anda criticó a Gabriel Milito por sus decisiones en el Clásico Nacional

Uno de los principales apuntados por el empate de Chivas ante América es Gabriel Milito, ya que tomó malas decisiones al momento de llevar adelante modificaciones en el segundo tiempo. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Paco de Anda opinó en ESPN contra el técnico argentino porque considera que fue su culpa perder los 3 puntos.

“Cuando ganan ganan todos incluyéndote a ti y cuando pierdes pierden todos incluyéndote a ti, y si Chivas dejó pasar la oportunidad, porque todos coincidimos en que perdió la posibilidad de obtener los tres puntos, está incluido también Milito (…) Sí, dejó ir los puntos”, comentó el exdirector deportivo del Rebaño Sagrado.

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Y agregó: “(A Roberto Alvarado) lo pones de carrilero a marcar a Brian por el amor de Dios… y el Guadalajara se vino abajo, es la realidad. Creo que tiene responsabilidad él como cabeza del proyecto, como director técnico, decir: ‘sí perdió los puntos’”.

¿Cómo quedó el vestidor de Chivas post empate ante América?

Una de las grandes preguntas que surge es cómo se le escapó la victoria a Chivas ante América cuando ganaba por 2 goles de diferencia. A más de 48 horas del partido, César Huerta reveló en su canal de YouTube que el vestidor del Guadalajara quedó muy molesto.

“No solo el profe (estaba molesto) sino los propios jugadores estaban muy molestos. Estaban encabronados en el vestidor, hubo mucha molestia. Me decían que hubo mucho enojo. Sí, que estaba el plantel muy molesto, estaban muy encabronados porque saben ellos mismos que el partido se les fue de las manos”, comentó el periodista de Diario AS.

Chivas pierde a Samir Inda para el juego contra Querétaro

De cara al duelo contra Querétaro, Chivas va a perder a Roberto Alvarado y Raúl Rangel debido a que serán tenidos en cuenta para disputar el amistoso ante Colombia. A su vez, es un hecho que Gabriel Milito no contará con Samir Inda y Sebastián Liceaga, ya que fueron convocados a la Selección Mexicana Sub-20.