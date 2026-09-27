Chivas no pudo marcar la diferencia ante Querétaro en el Estadio Akron. Lo que la transmisión no mostró fue el enojo de Diego Campillo con la afición tras la derrota.

Chivas llevó adelante un difícil encuentro y perdió ante Querétaro en el Estadio Akron por la jornada 10 del Apertura 2026. Lo que la transmisión no mostró fue la molestia de Diego Campillo con los abucheos de la afición del Guadalajara, motivo por el cual Ángel Sepúlveda tuvo que tranquilizarlo.

En el Gigante de Zapopan, el Rebaño Sagrado se predisponía a vivir una fiesta para dejar atrás lo sucedido con América en el Estadio Azteca. Sin embargo, los Gallos Blancos impusieron sus condiciones, golpearon en el momento justo y se llevaron los 3 puntos.

Consumada la derrota de Chivas, Diego Campillo fue el primero en llamar a sus compañeros para saludar a la afición, que despidió con abucheos y silbidos a los jugadores. Ante esta situación, la reacción del defensa fue de enojo y abrió los brazos, ya que consideró que no merecían esa despedida. Por esta razón, Ángel Sepúlveda lo miró y le dijo que debía dejar que se expresen.

Diego Campillo molesto con la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que Chivas no llevó adelante su mejor partido en la era de Gabriel Milito, debido a que no pudo contra un rival que en el papel es menor. A su vez, ni siquiera pudo poner en aprietos a unos Gallos Blancos que mantuvieron un buen orden defensivo para golpear en los momentos correctos del partido.

Gabriel Milito respaldó a Luis Romo luego de la derrota ante Querétaro

Tras lo sucedido en el campo de juego del Estadio Akron, Gabriel Milito reapareció en conferencia de prensa para respaldar a Luis Romo. “Fue una jugada desafortunada en donde habitualmente Luis, ese tipo de situaciones las resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del fútbol. El primero y el más jodido de esta situación es el propio Luis, evidentemente”, comentó. Y agregó: “Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo”.