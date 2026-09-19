La Selección Mexicana ya dio a conocer su primera convocatoria bajo el mando de Rafa Márquez, en lo que representa el inicio de un nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030. Sin embargo, esta primera lista también servirá como una oportunidad para observar nuevos futbolistas, especialmente porque durante la Fecha FIFA de septiembre El Tri únicamente disputará partidos amistosos.

Y si bien ninguna convocatoria es perfecta y siempre habrá debate sobre qué jugadores fueron incluidos y cuáles quedaron fuera, hubo un cuestionamiento que llamó especialmente la atención. El periodista Martín del Palacio puso en duda el llamado de Diego Campillo, asegurando que existe una especie de obsesión con el defensor que no logra entender y señalando que, desde su perspectiva, no es un buen central cuando no tiene el balón.

La declaración rápidamente generó un debate en redes sociales, donde participaron periodistas, analistas y aficionados. Muchos salieron en defensa del futbolista de Chivas, destacando sus cualidades tanto con el balón como en labores defensivas. Por momentos, la discusión pareció estar más enfocada en generar interacciones que en analizar realmente las características de Diego Campillo y las razones que llevaron a Rafa Márquez a incluirlo en su primera convocatoria.

Sin embargo, hay un elemento que resulta mucho más difícil de cuestionar: los datos. Por ello, la cuenta especializada en estadísticas Statiskicks entró en la conversación y dio una respuesta contundente. De acuerdo con sus métricas, Campillo es actualmente el cuarto mejor central de la Liga MX, destacando especialmente por su involucramiento en el juego, su conducción, su seguridad y su frontalidad para pasar el balón, características con las que aporta valor prácticamente en cada posesión de Chivas.

Y aunque Statiskicks es una cuenta especializada en datos y no en emitir opiniones sobre los futbolistas, su mensaje terminó con dos palabras que dejaron clara su postura: “MERECIDA convocatoria”. De esta manera, los números entraron directamente al debate para respaldar el llamado de Campillo, aunque evidentemente las opiniones seguirán existiendo. Ahora, el defensor tendrá la oportunidad de trasladar ese rendimiento a la Selección Mexicana y demostrar que también puede responder al nivel internacional.

Diego Campillo tendrá que ganarse un lugar contra César Montes e Israel Reyes

La competencia por minutos tampoco será sencilla para Diego Campillo. Entre sus principales rivales aparece César Montes, quien también puede desempeñarse como central por derecha, además de Israel Reyes, futbolista que igualmente puede ocupar esa posición y que incluso pudo haber sido considerado pensando en utilizarlo como lateral derecho. Por ello, Campillo tendrá que demostrar desde los entrenamientos y los partidos que cuenta con la calidad necesaria para competir y, sobre todo, que puede adaptarse al esquema de Rafa Márquez. Será entonces en la cancha donde el defensor de Chivas tendrá la oportunidad de respaldar con actuaciones todo lo que los datos ya dicen sobre su rendimiento.