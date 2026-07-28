Tras su llegada a Atlético Dallas, Chicharito Hernández sorprendió con palabras contra el Guadalajara. Luego de sus declaraciones, Fernando Cevallos lo expuso.

Chicharito Hernández fue anunciado en Atlético Dallas y su primera declaración fue contra el club que lo formó y le abrió las puertas en su regreso al futbol mexicano. Tras su declaraciones, Fernando Cevallos, periodista vinculado con el Guadalajara, expuso al exjugador rojiblanco al señalar que lo trataron muy bien cuando el club rojiblanco accedió a todas sus exigencias.

Las palabras del máximo goleador de la Selección Mexicana sorprendieron a más de uno debido a que no fueron un club que accedió a todo para que regresara. “Mi tiempo en Guadalajara fue muy duro. Y la forma en que me han tratado aquí, no la tuve allá. La afición me trató de maravilla allá, pero mucha gente al interior (del Club) no, no me trataron como Matt y Sam me tratan, ¿sabes?. Y la oportunidad que voy a tener de volver a jugar y sentir esa conexión que creo que perdí en México con este deporte que tanto amo es lo que me va a dar el Atlético de Dallas”, declaró el atacante.

Sin dudas las palabras de Javier Hernández causaron ruido debido a que fue contra una directiva que tomó miles de decisiones erróneas, pero que se comportó de la mejor manera para cerrar su llegada a un Chivas que necesita un centro delantero con gol. Quien expuso a Chicharito fue Fernando Cevallos.

Chicharito Hernández fue duro con Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Si le diría a Javier: ¿Te trataron mal cuando te dieron un contrato aún lesionado? ¿Te trataron mal cuando te convirtieron en el mejor jugador pagado del equipo cuando venís con una lesión? ¿Te trataron mal cuando aceptaron las condiciones del tiempo que pedís del contrato aún estando lesionado? Yo creo que Chivas te trató bien Javier y te dio tu lugar como la figura que eras. Si después la cosas no te dieron y tú querías renovar con Chivas y en Chivas dijo no más me parece que el quedó a deber con Chivas fue Chicharito Hernández”, expresó el periodista de Fox Sports.

Chicharito Hernández jugará en Dallas Atlético

Una de las grandes preguntas que surgían entre los aficionados rojiblancos era en relación con el futuro de Chicharito Hernández. Ayer, Fabrizio Romano confirmó que el exfutbolista de Chivas jugará recién en el 2027 en Atlético Dallas de la USL Championship, la segunda división del futbol de Estados Unidos. En redes sociales, el exfutbolista rojiblanco lo confirmó al publicar: “La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”.

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Chicharito Hernández volvió a elogiar a Armando González

En redes sociales, volvió a elogiar a Hormiga González. “He hablado mucho de la Hormiguita. Un crack como ser humano y como futbolista, tiene un potencial inmenso. Ojalá que lo pueda desenvolver y mostrar, no tiene límite”, expresó.