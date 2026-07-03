Chivas ya hizo oficial el inicio de su nueva etapa con Nike como proveedor de indumentaria deportiva. Sin embargo, el club todavía no presenta de manera oficial el uniforme que utilizará durante el Apertura 2026, ya que el plan es estrenarlo hasta el partido de la Jornada 1, el próximo 18 de julio en el Estadio Akron, cuando el Rebaño Sagrado debute en la nueva temporada de la Liga MX.

Pero, como suele ocurrir con los lanzamientos más esperados, las redes sociales se adelantaron a los anuncios oficiales. En las últimas horas la cuenta SkywalkerRojiblanco comenzó a publicar imágenes del nuevo jersey rojiblanco tanto por el frente como por la espalda, permitiendo ver con claridad el diseño completo y la distribución definitiva de todos los patrocinadores, algo que hasta ahora seguía siendo un misterio para la afición.

Las fotografías confirmaron varios de los cambios que ya se habían filtrado semanas atrás. La tradicional caja blanca que acompañaba el logotipo de Caliente desapareció por completo, mientras que Amazon Prime aparece al centro del pecho, entre el escudo de Chivas y el logotipo de Nike, con un tamaño mucho más discreto. Además, el uniforme incorpora detalles en color azul en las axilas y los costados, un toque que fue muy bien recibido por una buena parte de los aficionados rojiblancos.

Las principales críticas llegaron por la parte trasera del uniforme. Muchos aficionados señalaron que los logotipos de Nutri y Akron en color azul marino rompen con la estética de las tradicionales franjas rojiblancas, generando un contraste mucho más llamativo que el de los patrocinadores del frente, los cuales sí fueron adaptados a los colores del jersey para integrarse de manera más discreta al diseño.

También revelaron el jersey de visita de Chivas Femenil y a la afición le pareció muy elegante

Junto con el uniforme del equipo varonil, también se filtraron imágenes del nuevo jersey de visita de Chivas Femenil. La prenda es predominantemente blanca y presenta degradados en rojo y azul tanto en el escudo del Guadalajara como en los logotipos de los patrocinadores, un diseño que rápidamente recibió comentarios positivos por parte de la afición, que lo calificó como una propuesta novedosa, moderna y muy elegante.