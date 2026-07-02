Chivas confirmó oficialmente el inicio de su nueva etapa junto a Nike, marca estadounidense que, de acuerdo con distintos reportes, vestirá al Guadalajara durante los próximos ocho años. Aunque el club todavía no ha presentado de manera oficial el nuevo jersey para el Apertura 2026, poco a poco ha comenzado a mostrar algunas de las prendas que formarán parte de la nueva colección de entrenamiento.

Este miércoles, el Rebaño Sagrado dejó ver por primera vez la ropa de entrenamiento que utilizará durante esta etapa con Nike, misma que también será la indumentaria para el amistoso de este viernes frente a Correcaminos. Además, las imágenes permitieron confirmar algunos cambios en los patrocinadores, como el movimiento del logo de MG hacia el hombro, dejando únicamente a Amazon Prime y Caliente en la parte frontal de la camiseta.

Ahora, Chivas mostró una prenda más de la nueva colección. A través de sus redes sociales, el club publicó imágenes de Óscar Whalley portando la nueva camiseta de entrenamiento para los porteros, la cual cambia el blanco de los jugadores de campo por un tono azul, aunque mantiene los detalles en rojo en los hombros, creando un contraste los colores que identifican al Guadalajara.

Todo apunta a que esa misma será la indumentaria que utilizará Óscar Whalley en el amistoso de este viernes contra Correcaminos, ya que el uniforme oficial de portero para la Liga MX todavía no ha sido presentado. Como ocurre cada torneo, las camisetas de los guardametas suelen ser de las prendas más buscadas por un sector importante de la afición, por lo que existe mucha expectativa por conocer también ese diseño.

¿Cuándo podremos ver oficialmente el nuevo jersey de Chivas para el Apertura 2026?

De acuerdo con el propio comunicado emitido por Chivas, el nuevo uniforme Nike será estrenado oficialmente el próximo 18 de julio, cuando el Guadalajara dispute su primer partido del Apertura 2026. Todo indica que será ese mismo día cuando el club revele por completo la nueva indumentaria y la ponga a la venta, marcando así el inicio oficial de una nueva etapa junto a la marca estadounidense.