Hugo Camberos es uno de los jugadores más talentosos que tiene Chivas y, probablemente, una de las grandes joyas del futbol mexicano. No solamente brilló con el Guadalajara durante su torneo de debut, sino que también demostró estar muy adelantado en su proceso de formación durante el Premundial Sub-20 de la Concacaf, donde se convirtió en una de las grandes figuras y terminó siendo reconocido como el mejor jugador del torneo.

Por ello, sorprende la poca cantidad de oportunidades que ha recibido bajo el mando de Gabriel Milito. Una de las opiniones más generalizadas entre la afición rojiblanca es que Camberos merece más minutos para demostrar todo su potencial y dejar en claro que puede competir por un lugar importante dentro del plantel, incluso con posibilidades de pelear por la titularidad en Chivas.

Con Gabriel Milito, Hugo Camberos se ha quedado en la banca más veces de las que ha jugado.

Y es que la diferencia se vuelve todavía más evidente cuando se comparan sus números durante el Clausura 2025, torneo en el que debutó con el primer equipo, con lo que ha ocurrido durante el más de un año que lleva siendo dirigido por Gabriel Milito. En su primer semestre, Camberos disputó 18 partidos, 11 de ellos como titular, para acumular 993 minutos de juego, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes apariciones de la cantera rojiblanca.

Por otro lado, si se toman en cuenta los tres semestres en los que ha sido dirigido por el estratega argentino, incluido el actual, Camberos ha disputado exactamente los mismos 18 partidos, pero todos ellos ingresando como suplente. En total, apenas suma 426 minutos bajo las órdenes de Milito. Es decir, durante su primer semestre con el primer equipo tuvo más del doble de minutos de los que ha conseguido acumular durante todo su etapa con el técnico argentino.

La diferencia también es enorme cuando se analizan los partidos en los que Camberos se quedó en la banca. Durante su primer semestre solamente en tres ocasiones fue convocado y no tuvo minutos, mientras que con Gabriel Milito ya son 21 los encuentros que ha tenido que observar desde el banquillo de principio a fin. En otras palabras, se ha quedado sin jugar más veces de las que ha entrado al terreno de juego, llegando incluso a protagonizar rachas de hasta cinco partidos consecutivos sin participación.

Hugo Camberos ha tenido aún menos minutos que jugadores borrados que salieron del equipo

Como última referencia para dimensionar la poca actividad que ha tenido Hugo Camberos durante la etapa de Gabriel Milito, basta con compararlo con algunos jugadores que fueron perdiendo protagonismo hasta salir del Guadalajara. Los 426 minutos de Camberos bajo el mando del argentino son menos que los que disputaron Erick Gutiérrez (766′), Gilberto Sepúlveda (710′) y Cade Cowell (620′), futbolistas que incluso terminaron dejando el club. Además, el canterano apenas suma 31 minutos más que Alan Pulido, quien disputó 395 minutos. Una estadística que vuelve a poner sobre la mesa la poca confianza que, al menos en cuanto a minutos, parece tener el estratega rojiblanco en una de las mayores promesas de Chivas.