El histórico exjugador mexicano no tuvo contemplaciones y lanzó contundente facto sobre cómo será recordado el timonel argentino en el futuro.

Gabriel Milito ha impuesto un estilo de juego y una mentalidad ganadora dentro de Chivas, lo que se ve reflejado en su rendimiento jornada a jornada; sin embargo, la presión comienza a acumularse, por lo que los especialistas advierten que debe ser campeón en este Apertura 2026.

El exjugador de la Selección Mexicana, Alberto García Aspe, advirtió que en caso de que el timonel argentino no logre levantar al menos un título con el Guadalajara pasará a la historia como un entrenador más, dejando de lado el buen rendimiento que ha alcanzado el equipo durante su gestión.

“A mí sí me gusta cómo juega Chivas y sí creo que ha encontrado un estilo de juego que no lo encontraba hace mucho y estoy hablando de hace mucho, creo que desde la época de Matías Almeyda.

“Pero le falta ganar (a Gabriel Milito), cuando un equipo puede jugar muy bien, pero si no gana títulos se queda en el olvido y no pasa nada. Tienen que ganar títulos”, explicó el exfutbolista en Fox.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Milito en las Liguillas con Chivas?

El entrenador argentino arribó a la Liga MX para el Apertura 2025, en donde de inmediato transformó al equipo para que dejara la media tabla y se convirtiera en protagonista, registrando un poderoso cierre de fase regular; sin embargo, cayó eliminado en Cuartos de Final contra Cruz Azul por un penalti que falló Chicharito en los minutos finales.

Seis meses después, en el Clausura 2026, el Guadalajara se sobrepuso a las bajas por llamados a la Selección Mexicana y eliminó a Tigres, pero en Semifinales volvió a caer con Cruz Azul, en donde la inexperiencia de muchos jugadores fue determinante para inclinar la balanza en favor de los celestes.