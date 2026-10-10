El Guadalajara por fin podrá disputar su otro Clásico con los Zorros, quienes llegan dispuestos a salvar su torneo, como siempre, tratando de hacer tropezar al Rebaño.

La espera por poder presenciar el Clásico Tapatío ha llegado a su fin y Chivas se mete a la cancha del Estadio Jalisco para medirse al Atlas en la jornada 11 del Apertura 2026 con la consigna de conseguir un triunfo que les permita escalar en la tabla de posiciones de la Liga MX, aprovechando el descalabro del Toluca el viernes.

El Guadalajara llega con el orgullo herido tras hilvanar dos partidos sin poder ganar en el torneo local, mientras que los Zorros llegan motivados tras derrotar a Xolos en la cancha del Estadio Caliente.

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