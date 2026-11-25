El Guadalajara se alista para enfrentar a Pachuca en un duelo clave por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, Amaury Vergara dio de qué hablar en redes sociales debido a que rompió el silencio para señalar que quiere la 13 en el Apertura 2026 de la Liga MX.

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La estadística marca que el Guadalajara no levanta un torneo de liga desde el Clausura 2017. Matías Almeyda fue el pastor en guiar a jugadores para quedarse con un título y, de no lograrse el próximo 13 de diciembre, se cumplirán 10 años el próximo en mayo del 2027 si no se logra la 13.

Sin embargo, por estas horas en Chivas todo el mundo está feliz debido a que Gabriel Milito logró, después de 15 años, que el Guadalajara vuelva a ser superlíder de la Liga MX. A su vez, pudo derrotar a Cruz Azul, club con el que no se podía ganar desde noviembre del 2023 gracias al gol de Yael Padilla.

Amaury Vergara quiere la 13.

Photo: IMAGO7

Tras lo vivido en el Estadio Akron ante la Máquina Cementera, Amaury Vergara rompió el silencio para enviar un claro mensaje a jugadores y cuerpo técnico. “¡Líderes y con el objetivo muy claro! Muchas felicidades a los muchachos, al cuerpo técnico y staff por demostrar que ¡ESTO ES CHIVAS! ¡VAMOS POR MÁS!”, expresó el patrón en Instagram.

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Así festejó Amaury Vergara la victoria de Chivas ante Cruz Azul

Uno de los grandes momentos que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue en relación con Amaury Vergara. En un video que se hizo viral en redes sociales, se ve al dueño del Guadalajara festejando la victoria y a los saltos con su familia luego de que haya concretado el superliderato.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.