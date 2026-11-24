Chivas logró una importante victoria frente a Cruz Azul y cerró la fase regular del Apertura 2026 como superlíder del campeonato. Tras el partido, Fernando González, capitán del Guadalajara, envió un claro mensaje a la Liga MX al señalar que él y sus compañeros están para pelear por el título.

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En el Estadio Akron, el Rebaño Sagrado jugó un primer tiempo muy inteligente, ya que esperaba ordenado, no tenía problemas de dividir la pelota, la cual ganaba la mayoría de las veces, y presionaba alto, motivo por el cual llega el golazo de Efraín Álvarez tras un gran pase de Richard Ledezma.

Tras lo vivido ante Cruz Azul, la pregunta que surge en cada mesa de debate es si Chivas es candidato al título o si tiene lo necesario para ganar la trece en el Apertura 2026. Gabriel Milito dejó en claro que no han logrado nada a pesar de ser superlíderes, pero Fernando González le declaró a Alex Ramírez que están para pelear por el título.

Fernando González habló del Apertura 2026.

Photo: IMAGO7

“Estamos para pelear el título. Lo hemos demostrado, lo hemos reafirmado y también el apoyo de la gente es en parte a lo que hemos hecho. Creo que hemos mostrado mucha seriedad, mucha solidez y al final la conexión también con la gente se ha mostrado y como no, también nos ayuda mucho”, señaló el Oso, quien ayer fue nuevamente capitán del Guadalajara por la baja de último momento de Luis Romo.

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Fernando González habló sobre Pachuca

En la misma entrevista en el campo de juego en el Estadio Akron, Fernando González afirmó que si quieren ser campeones del Apertura 2026 deben superar primero a Pachuca. “Para poder llegar a pelear el título tenemos que enfrentarnos al que sea. Nos toca Pachuca y va a ser un muy buen partido. Y esperemos que primero Dios seguir avanzando”, expresó el Oso.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México . El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.