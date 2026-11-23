Chivas pudo superar a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2026 y logró cerrar la fase regular como superlíder de la tabla general de posiciones. Lo que la transmisión no vio fue cómo Richard Ledezma enfrentó al Toro Fernández para defender a la afición del Guadalajara de su desubicado gesto al mostrar el escudo de la Máquina.

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El Rebaño Sagrado llevó adelante un enorme partido debido a que dominó claramente en el primer tiempo y en el final del segundo a un equipo que es claro candidato al título. Es cierto que se sufrió, como el gol que falló Rotondi en el inicio de los segundos 45 minutos, pero se supo sobrellevar de la mejor manera a un rival que tiene enormes armas futbolísticas en el once titular como en el banco de suplentes para marcar la diferencia.

A su vez, desde hace un largo tiempo, el Guadalajara lleva adelante una gestión en la que cada parte es importante. Entre ellos se destacan los jugadores de Chivas que sienten el amor por la playera rojiblanca como cada aficionado que acompaña al equipo en cada partido.

Richard Ledezma jugó un partidazo contra Cruz Azul.

Photo: IMAGO7

Por esta razón, no es casualidad que en el Estadio Akron Richard Ledezma haya reaccionado como lo hizo ante el Toro Fernández.En un video que trascendió en redes sociales y que la transmisión no mostró, se observa claramente que Richy pechea y empuja al delantero de la Máquina, quien segundos antes pasó por detrás de la portería del Tala Rangel e, innecesariamente, le mostró su escudo. Sin duda, un momento clave para dejar en claro que nadie se tiene que meter con la gente que los apoya partido a partido.

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Cabe destacar que del lado de Cruz Azul solamente fueron amonestados Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Carlos Rotondi, mientras que el Toro se fue del partido sin una advertencia por parte del árbitro del partido. Del lado del Rebaño Sagrado con Fernando González.