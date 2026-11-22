Chivas sigue contando con los mejores futbolistas mexicanos de toda la Liga MX, en donde el talento que presumen elementos como Santiago Sandoval y Bryan González comienzan a llamar la atención en el futbol de Europa, por lo que sus nombres fueron relacionados en las horas recientes con el Olympiacos de Grecia.

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En horas recientes comenzó a circular la versión de que el conjunto helénico que hace unos meses adquirió a Armando González, seguiría volteando al mercado mexicano y en concreto al Guadalajara, en donde ambos elementos rojiblancos estarían en la órbita del conjunto europeo.

Sin embargo, el reportero César Huerta, destapó que el origen del rumor fue un encuentro del influencer Kery News en un evento de creadores de contenido, en donde se enteró que los elementos rojiblancos interesarían en el conjunto griego, aunque siempre dejando en claro que no existiría oferta hasta este momento, por lo que el comunicador de As México preguntó y confirmó que en el Rebaño no han recibido nada por ellos.

"Contacté a la persona adecuada al interior del equipo para preguntarle y me dijese: 'No', tal cual. Eso es todo. Tomémoslo con calma, no encendamos las alarmas (...) En este caso ni siquiera oferta y el origen del rumor lo dice: no hay ninguna oferta", destapó el comunicador en su canal de YouTube.

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Santiago Sandoval, en listas de análisis de clubes en Europa

"Guadalajara estaba enterado ya de que Santiago Sandoval forma parte de listas de seguimiento de varios clubes en Europa, no uno ni dos. Tiene un chingo de calidad, porque llama la atención, porque tiene muy buena edad y en situación de que embarnezca un poquito seguramente es un futbolista de grandes vuelos en Europa.

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"Esto no significa que todos estos clubes lo pretendan o que todos ellos vayan a buscar contratarlo o que vayan a presentar una oferta por él. Solo significa que está en lista de seguimiento y tan tan", explicó el comunicador.

Olympiacos y Chivas, con buena relación tras venta de la Hormiga

La realidad es que ambos clubes gestaron una buena relación entre ambos después de las negociaciones que se realizaron para la venta de Armando González rumbo al futbol de Grecia, en donde hubo buena disposición de todas las partes y donde el Guadalajara ganó cerca de 15 millones de dólares y mantuvo parte del porcentaje de la carta de la Hormiga, pensando en una futura venta a otro club.