Chivas ha sido víctima de las lesiones durante todo el Apertura 2026, registrando a más de 10 futbolistas lastimados en toda la fase regular, en donde uno de los elementos que padeció más esta situación fue el defensor José Castillo, quien estuvo ausente durante tres meses debido a que sufrió tres lesiones de manera consecutiva.

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El defensor surgido de las fuerzas básicas del Pachuca aseguró sentirse frustrado por la mala racha que vivió, en donde se lesionaba, se recuperaba y cuando se reintegraba a los trabajos con el resto del plantel volvía a recaer, por lo que tuvo que tomarse su tiempo para poder estar nuevamente al cien de cara al cierre de la fase regular del torneo.

"En este punto siento muchísima gratitud, porque ni siquiera fueron semanas, fueron prácticamente tres meses desde la primera lesión. La primera lesión fue en la Leagues Cup, me recuperé y en un par de entrenamientos me volví a lastimar. Luego, me recuperé luego de otras tres semanas, regresé y como a los dos días me volví a lastimar de otra cosa.

"Fue muy frustrante, fue muy desgastante. Al final, para un futbolista estar lejos de lo que más le gusta hacer, claramente es muy complicado, pero puedo voltear atrás con muchísima gratitud, porque hubieron muchísimas personas encabezando la lista mi esposa, mi familia, que se mantuvieron al pie del cañón con uno en esos momentos que no fueron para nada sencillos", declaró el zaguero en palabras para Chivas TV.

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José Castillo advierte que en Chivas planean jugar seis partidos antes de terminar el 2026

"Todos los que conformamos la plantilla estamos tras el mismo objetivo. Primeramente es cerrar de la mejor manera, buscar el primer lugar de la tabla que a final de cuentas estará en nuestras manos y cerrar con un gran nivel pensando que se viene la seguidilla, porque es la intención jugar seis partidos, que es nuestro objetivo", concluyó el defensor.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.