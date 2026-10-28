En el Guadalajara por fin se vislumbra que el entrenador rojiblanco por fin cuente con todos sus futbolistas, aunque no precisamente contra Atlante.

Chivas ha sido el equipo más golpeado de toda la Liga MX con el tema de las lesiones debido a que durante todo el Apertura 2026 ha tenido que lidiar con alguna ausencia; sin embargo, Raúl Rangel confirmó que Gabriel Milito ya tiene plantel completo para el cierre del torneo.

Posteriormente, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que todos los lesionados ya entrenaron a la par durante la práctica de este miércoles; sin embargo, dejó en claro que eso no significa que todos sean elegibles para el fin de semana contra Atlante, ya que su reaparición dependerá de cuánto tiempo estuvieron fuera de ritmo, revelando que el que apunta a reaparecer es Luis Romo, por encima de los demás.

“Hay buenas noticias, pero habrá qué esperar al fin de semana. Hoy, todos los jugadores trabajaron al parejo, absolutamente todos. Pero habrá que entender que la mayoría vienen de procesos de semanas sin haber estado participando con el equipo.

“Básicamente será una evaluación del profe Gaby Milito, que estará realizando durante los próximos días para determinar quién sí y quién no se puede subir a la convocatoria. El más aventajado es Luis Romo, pero hoy ya entrenaron todos: Brian Gutiérrez, José Castillo y Ángel Sepúlveda están bajo la evaluación de Milito y su cuerpo médico”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Alguno de los lesionados podría reaparecer de arranque contra Atlante?

“El tema es la evaluación que vayan teniendo durante la semana. Precisamente a Gaby Milito le gusta darles este espacio para que trabajen, irlos observando y decidir a quién sube a la convocatoria. Hubo un caso como el de Omar Govea, que apenas estuvo y ya fue titular contra Monterrey el fin de semana.

“Depende de las semanas que estuvieron fuera. El proceso de José Castillo va a ser más lento, porque desde la Leagues Cup no ha vuelto a jugar, pero Luis Romo, Ángel Sepúlveda con dos o tres semanas fuera, tendrían esa posibilidad y dependen de lo que ocurra de aquí al viernes”, explicó el comunicador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.