Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 de la Liga MX y fue con victoria ante Atlante. Las incidencias más importantes a continuación.

Chivas Femenil viajó a la Ciudad de México para enfrentar a Atlante por la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El Guadalajara de Antonio Contreras se impuso por la mínima diferencia en calidad de visitante.

El Guadalajara logró la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 luego de haber goleado por 7-0 a Necaxa en el Estadio Akron. Por esta razón, el Rebaño Sagrado busca extender la racha de victorias para cerrar de la mejor manera su participación en la fase regular.

En la Cancha 1 del CAR, Chivas no tuvo problemas para dominar el partido y se encontró rápidamente con un golazo desde fuera del área de Mayra Pelayo para el 1-0. Tras el gol, el equipo de Antonio Contreras no sufrió ningún tipo de embate.

Mayra Pelayo anotó golazo ante Atlante. (Foto: IMAGO7)

En el segundo tiempo, Atlante intentó desde algún contragolpe encontrar el empate de un partido que poco le sirve, debido a que ya se encuentra eliminado de la Liguilla. Sin embargo, las alarmas rojiblancas se encendieron cuando el rival anotó en una contra, pero se sancionó fuera de lugar.

Encuesta ¿Crees que Chivas Femenil puede ser campeón del Apertura 2026? ¿Crees que Chivas Femenil puede ser campeón del Apertura 2026? Sí No Ya votaron 2 hinchas

Tras lo sucedido en la Cancha 1 del CAR, Chivas se ubica en la segunda posición de la tabla general con 27 puntos y se encuentra a cuatro puntos de América. El próximo partido del Guadalajara será el viernes 30 de octubre ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Así fue el gol de Mayra Pelayo