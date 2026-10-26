Chivas Femenil logró quedarse con la victoria ante Atlante, por lo que repasamos cómo marchan nuestras goleadoras en la tabla de goleo.

En la Ciudad de México, Chivas Femenil volvió a marcar que es su territorio tras superar a Atlante por 1-0 en la jornada 12 del Apertura 2026. Mayra Pelayo fue la responsable de la victoria rojiblanca, por lo que repasamos cómo marchan en la tabla general de goleo ella y Alicia Cervantes, goleadora del Guadalajara.

El equipo de Antonio Contreras transita los últimos encuentros de la fase regular con la tranquilidad de ya estar en los Cuartos de Final de la Liguilla. El pasado martes logró superar por 7-0 a Necaxa y así alcanzó su lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Esta tarde, Chivas Femenil visitó a Atlante en la Cancha 1 del CAR y se impuso con un golazo desde fuera del área de Mayra Pelayo. De esta manera, el Guadalajara hilvana su cuarta victoria consecutiva desde la derrota de local a manos de Rayadas de Monterrey.

Mayra Pelayo anotó golazo desde fuera del área. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marchan Alicia Cervantes y Mayra Pelayo en la tabla de goleo?

Tras la victoria ante Atlante, Alicia Cervantes se mantiene en la 11.ª posición con siete goles, mientras que Mayra Pelayo se ubica en el puesto 46 con dos goles. Cabe destacar que Geyse Da Silva, futbolista de América, es líder de goleo del Apertura 2026 con 20 dianas.

Tabla general de posiciones

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

El Guadalajara de Antonio Contreras volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Toluca por la jornada 13 del Apertura 2026 a las 18:00 del Centro de México. El juego será transmitido por VIX y la Liga MX Femenil.