Chivas Femenil logró quedarse con la victoria ante Atlante, por lo que repasamos cómo marchan en la tabla general de posiciones.

Chivas Femenil superó a Atlante por la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil gracias a un golazo de Mayra Pelayo. Tras el partido en la Cancha 1 del CAR, repasamos cómo quedó el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

El equipo de Antonio Contreras transita los últimos encuentros de la fase regular con la tranquilidad de ya estar en los Cuartos de Final de la Liguilla. El pasado martes logró superar por 7-0 a Necaxa y alcanzó su pasaje a la Fiesta Grande.

Esta tarde, Chivas Femenil no tuvo problemas para superar a un Atlante que está muy lejos de pelear por el campeonato. Mayra Pelayo anotó un golazo desde fuera del área y logró que el Guadalajara se mantenga en la segunda posición con 27 puntos.

Chivas Femenil superó a Atlante con poco. (Foto: IMAGO7)

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil

¿Cómo marchan Alicia Cervantes y Mayra Pelayo en la tabla de goleo?

Tras la victoria ante Atlante, Alicia Cervantes se mantiene en la 11° con siete goles, mientras que Mayra Pelayo se ubica en el puesto 46 con dos goles. Cabe destacar que Geyse Da Silva, futbolista de América, es líder de goleo del Apertura 2026 con 20 dianas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

El Guadalajara de Antonio Contreras volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Toluca por la jornada 13 del Apertura 2026 a las 18:00 del Centro de México. El juego será transmitido por VIX y la Liga MX Femenil.