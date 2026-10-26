Chivas logró una nueva victoria tras haber superado por 1-0 a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero gracias a un golazo de Roberto Alvarado. Luego de lo sucedido en territorio regio, el Rebaño Sagrado quedó segundo, pero ante la derrota de América a manos de Pachuca y la victoria de Cruz Azul hubo cambios en la tabla general de posiciones.

Chivas logró una nueva victoria tras haber superado por 1-0 a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero gracias a un golazo de Roberto Alvarado. Luego de lo sucedido en territorio regio, el Rebaño Sagrado quedó segundo, pero ante la derrota de América a manos de Pachuca y la victoria de Cruz Azul hubo cambios en la tabla general de posiciones.

El equipo de Gabriel Milito volvió a demostrar que es candidato al título y que necesita sumar puntos importantes ante rivales que son contendientes. Raúl Rangel tuvo una actuación sublime. En defensa, se le cerraron los circuitos al conjunto de Matías Almeyda, al cual no paró de generarle jugadas de peligro en cada contragolpe.

Tras lo sucedido en Monterrey, la Liga MX volvió a tener acción ayer, jornada en la que Cruz Azul ganó tras superar por 3-1 a Querétaro en el Estadio La Corregidora. Por su parte, América recibió a Pachuca y cayó por 2-1 en un duelo que es clave para mantenerse como líder en la fase regular.

Chivas superó a Rayados de Monterrey por 2-1. (Foto: IMAGO7)

Tabla de posiciones de la Liga MX

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y de esta manera comienza a pensar en cómo escaparse de Toluca, Cruz Azul y León. Sin embargo, la Fiesta Grande del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina y de momento su rival en los Cuartos de Final sería la Fiera, ya que se ubica en la sexta posición de la tabla general.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El Guadalajara de Gabriel Milito volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Atlante por la jornada 15 en el Estadio Akron. El partido será transmitido por Amazon Prime desde las 19:07 del Centro de México.