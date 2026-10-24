El Guadalajara se reencuentra con el Pelado en una cancha de futbol 8 años después de su partida.

Chivas está urgido de un triunfo y sobre todo, de una exhibición que llene de confianza y credibilidad ante la afición en este cierre de la fase regular del Apertura 2026, en donde la consigna sigue siendo la de ser campeones de la Liga MX bajo la tutela de Gabriel Milito.

Ahora, el rival en turno es Monterrey, escuadra que dirige Matías Almeyda, por lo que el duelo tendrá un toque especial para los millones de aficionados rojiblancos que admiraron la etapa del Pelado en donde se consiguieron cinco títulos en poco más de dos años y medio.

MIRA EN VIVO EL MONTERREY VS. CHIVAS

Sigue EN VIVO las acciones del Monterrey vs. Chivas

Previo y videos más importantes del Monterrey vs. Chivas