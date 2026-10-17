El Rebaño y los felinos se reencuentran en un terreno de juego, ahora como parte de la Liga MX, por lo que te explicamos las alternativas para poder verlo.

Chivas comienza a sentir la presión en el Apertura 2026 por los malos resultados obtenidos recientemente en la Liga MX, por lo que inclusive Roberto Alvarado admitió que no pueden dejar escapar más puntos, por lo que el Rebaño está obligado a emplearse a fondo para vencer a Tigres.

El Guadalajara registra tres partidos sin poder ganar, en donde el rendimiento del equipo sigue sufriendo altibajos que le impidieron vencer al América, Querétaro y Atlas, por lo que la historia debe empezar a cambiar contra los felinos, en donde para fortuna de los rojiblancos regresan al Estadio Akron.

Por su parte, los Tigres vienen con el ánimo a tope por registrar dos triunfos en fila, en donde superaron a adversarios complicados como Puebla y Toluca, por lo que los felinos quieren dar otro golpe en la mesa venciendo al Guadalajara en suelo tapatío.

¿Se podrá ver GRATIS el Chivas vs. Tigres de la jornada 12 del Apertura 2026?

La realidad es que al ser partido de local de Chivas, el partido NO podrá verse GRATIS en ninguna plataforma de México, ya que la transmisión será exclusiva por Amazon Prime; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles en el Minuto a Minuto de Rebaño Pasión.

¿A qué hora empieza el partido entre Chivas y Tigres?

El choque entre el Guadalajara y los Tigres está programado para este sábado 17 de octubre en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México desde la cancha del Estado Akron.