El entrenador del Guadalajara no se cansaría de alabar la calidad del juvenil mediocampista rojiblanco que se ha convertido en su comodín.

Uno de los legados más importantes que está dejando Gabriel Milito en Chivas es el surgimiento y consolidación de algunos canteranos, en donde el más destacado es Santiago Sandoval, futbolista que estaba perdido en las fuerzas básicas y que convirtió en uno de sus referentes desde que aterrizó en México.

Sin embargo, se ha confirmado que el entrenador argentino estaría más que satisfecho con la calidad que posee el juvenil del Guadalajara, por lo que estaría alabándolo constantemente dentro del chiverío durante los entrenamientos debido a las cualidades que posee la joya rojiblanca.

“Juega de todo. La principal posición en que Gabriel Milito lo tiene pensado y se lo ha dicho a él, y en los entrenamientos me han contado que no se cansa de alabarlo, de decirle que tiene grandes cosas y grandes virtudes, pero la principal posición es jugar de 10, detrás del delantero o los delanteros”, reveló el comunicador José María Garrido en un enlace para Claro Sports.

¿En cuáles posiciones ha utilizado Gaby Milito a Santiago Sandoval?

Durante el poco más de un año que tiene el argentino en el banquillo de Chivas, ha convertido a Santiago Sandoval en su comodín, ya que lo ha utilizado como carrilero por izquierda, carrilero por derecha, volante derecho, volante por izquierda y hasta como enganche.

Gabriel Milito ha alabado a Santi Sandoval públicamente

Después del partido del Guadalajara contra Xolos, Gabriel Milito atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en donde expresó su agrado por la calidad de Santiago Sandoval, en donde lo consideró un “jugador distinto” al resto del plantel rojiblanco.

“Cuando llegamos al club e hicimos la primera pretemporada: los jugadores distintos, los jugadores talentosos los vemos todos y al segundo entrenamiento nos dimos cuenta de que con 17 años, el potencial y talento innato que él tenía. Nos llamó muchísimo la atención.

“Con todo este tiempo que llevamos juntos, lo único que hizo fue confirmar esa sensación. Era un jugador distinto, un jugador diferente, de los que no salen cada año. Son jugadores que cuestan mucho tiempo que aparezcan. Me pone feliz que sea de Chivas, que pueda estar con nosotros, de poder dirigirlo, porque a ese talento le agregas una gran mentalidad, muchos deseos, tiene una gran comprensión si tiene que jugar por dentro o por fuera, es un chico que se brinda al máximo por el equipo.

“Eso es algo muy difícil de tener en esos jugadores talentosos, es el sacrificio y el esfuerzo que hace defensivamente para ayudar al equipo, ya sea jugando de delantero o en alguna oportunidad de carrilero. Lo único que queremos es disfrutarlo, acompañarlo en este crecimiento y momentos que le tocan vivir, pero sin duda es un jugador distinto y lo demuestra. Se ha transformado en un jugador súper importante para nosotros”, declaró el argentino en conferencia de prensa.