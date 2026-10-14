Chivas sigue preparándose para el partido contra Tigres de la Jornada 12 del Apertura 2026, que se jugará este sábado 17 de octubre en el Estadio Akron. Con el Guadalajara buscando romper su racha de tres juegos sin ganar, la semana viene cargada de temas: desde las polémicas declaraciones sobre las lesiones hasta las decisiones que tendrá que tomar Gabriel Milito para armar su once inicial.

Jared Borgetti señala a los culpables de las lesiones en Chivas

Jared Borgetti no se guardó nada al hablar de las múltiples bajas que tiene el Rebaño por problemas musculares. El exdelantero responsabilizó al cuerpo técnico de Gabriel Milito, al plantear que podría haber una mala distribución de las cargas de trabajo entre los jugadores. Pero el golpe no se quedó solo en el staff: Borgetti también apuntó a los futbolistas, pues explicó que quizá estén fallando en su recuperación física, en aspectos como el descanso y la alimentación. Por eso, considera que dentro del club deberían hacer un análisis para detectar qué factor está provocando que se pierdan tantos jugadores.

Gabriel Milito elogió a Brian Gutiérrez ante Atlas, pero lo mandaría a la banca contra Tigres

En el medio campo, el problema es el contrario: sobran opciones. Brian Gutiérrez tuvo un partidazo ante el Atlas, que incluso fue elogiado por Milito, pero Omar Govea ya cumplió su suspensión y lo más probable es que recupere la titularidad, pues aporta creación de juego y liderazgo, algo clave con Luis Romo lesionado. Una opción para no dejar fuera al exjugador del Chicago Fire sería adelantarlo como interior o media punta, como lo hace en la Selección Mexicana.

Confirman que no hay pelea entre Brian Gutiérrez y Milito.

Advierten de posible castigo a Jordan Carrillo por mostrar su molestia por no jugar

Por otro lado, la imagen de Jordan Carrillo con los brazos cruzados en la banca podría salirle cara. Según José María Garrido, Milito ya dejó claro que en su gestión no se toleran las “caritas”, y no duda de que el gesto tenga una consecuencia interna. Es posible que no le digan nada, como tampoco se lo dijeron a Erick Gutiérrez, pero este terminó notando que lo iban relegando poco a poco, por lo que, para Garrido, no sería ninguna sorpresa que el atacante vaya quedando aislado, sobre todo porque el gesto se hizo público.

La razón por la cual Gabriel Milito no le dio la titularidad a Hugo Camberos y Santiago Sandoval contra Atlas

Otro tema que generó dudas fue por qué Hugo Camberos y Santiago Sandoval empezaron en la banca en el Clásico Tapatío. Según Garrido, la respuesta está en las propias palabras de Milito: el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco y la lluvia complicaban el estilo de pases cortos y balón al ras de piso, por lo que el técnico optó por un juego más largo, distinto al de ambos canteranos. Cuando el partido ofreció mejores condiciones y Chivas buscaba remontar, los mandó a la cancha para aportar picardía y generar peligro.

El posible plan de Gabriel Milito si Cade Cowell regresa a Chivas

Y mirando hacia adelante, también se habla del futuro de Cade Cowell, quien juega a préstamo en el New York Red Bulls y parece haber recuperado su mejor nivel. Su préstamo es por un año y termina con la temporada 2026 de la MLS, por lo que podría regresar para el Clausura 2027. Aunque el extremo no existe en el esquema de Milito, la lesión de Bryan González deja un carril izquierdo sin dueño y podría abrirle la puerta al Vaquero. La otra opción sería aprovechar su buen momento para venderlo y buscar a un jugador que ya cumpla con lo que necesita el técnico.