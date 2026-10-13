Hugo Camberos y Santiago Sandoval son dos de los jóvenes más talentosos que tiene Chivas, elementos que en cualquier otro equipo de la Liga MX serían titulares indiscutibles. Y aunque en el Rebaño Sagrado cada vez han tenido más oportunidades para mostrarse, no siempre cuentan con los minutos que se esperarían de jugadores de su nivel.

Una de esas situaciones volvió a ocurrir en el Clásico Tapatío, donde se esperaba que ambos fueran titulares contra el Atlas: Sandoval, porque ya se había convertido en casi titular indiscutible, y Camberos, porque parecía la opción ideal para cubrir la baja de Bryan González, quien se resintió de su lesión y no pudo estar ante los Zorros.

Santiago Sandoval se ha convertido en titular habitual en Chivas.

Sin embargo, los dos se quedaron en la banca y entraron hasta el segundo tiempo, algo que fue cuestionado por los aficionados. La respuesta llegó del periodista José María Garrido, quien, en su canal Fútbol con Cerebro, recordó lo que dijo el propio Gabriel Milito en conferencia de prensa cuando explicó el modelo de juego que necesitaba para este partido.

Y es que todo se debió al estado deplorable de la cancha del Estadio Jalisco, algo que incluso reportaron varios medios, sumado a la lluvia. Estos factores dificultaban el estilo rápido, de pases cortos y balón a ras de piso del Guadalajara, por lo que Milito optó por un juego de pases más largos, muy distinto a las características de ambos jugadores.

Cuando el partido ofreció condiciones más favorables, Milito decidió darles entrada, sobre todo porque el equipo buscaba remontar y la picardía de los canteranos podía ser clave para generar peligro. Y así ocurrió: ayudaron a crear más oportunidades para Chivas, aunque no fueran ellos quienes anotaran o asistieran directamente.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval podrían volver a la titularidad contra Tigres

Aunque todavía faltan varios días para el partido contra Tigres y Gabriel Milito tiene tiempo de decidir su once inicial, no sería de extrañar que Camberos y Sandoval vuelvan a la titularidad el próximo sábado. El carril izquierdo sigue vacante por la lesión de Bryan González, algo que beneficiaría a Camberos, mientras que Sandoval retomaría el lugar de titular que se había ganado en partidos pasados.