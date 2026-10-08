Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. En medio de este contexto, confirman la baja de Bryan González para el duelo en el Estadio Jalisco.

El Guadalajara se alista para jugar ante Atlas por el Apertura 2026 y desde Verde Valle se confirma la peor noticia sobre Bryan González, ya que es un hecho que no disputará el Clásico Tapatío. Como habíamos adelantado ayer, el Cotorro se une a Luis Romo y Omar Govea, y la gran pregunta que surge es quién lo reemplazará: ¿Leonel Calderón o Hugo Camberos?

Es un hecho que el Guadalajara necesita sumar de a tres para dejar atrás lo vivido contra América en el Estadio Azteca. El Clásico Tapatío llega en el mejor momento para cambiar el rumbo en la Liga MX, así como también en un instante en el que los puestos altos de la tabla general de posiciones se apretaron.

Por esta razón, Gabriel Milito alista de la mejor manera a Chivas para visitar a Atlas en el Estadio Jalisco. Sin embargo, Érick López confirmó en su canal de YouTube que el Guadalajara no podrá contar con Bryan González para el duelo contra los rojinegros.

Bryan González causa baja en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hay malas noticias para el Guadalajara. Luis Romo regresó con una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo. Se suma a la baja de Govea, que está expulsado, y también del Cotorro, que ha estado resintiéndose de una lesión muscular“, confirmó el periodista de TUDN a metros de la entrada de Verde Valle.

Cabe destacar que se especulaba con que Bryan González estuviera presente en el Clásico Tapatío porque estuvo en la convocatoria del técnico argentino para enfrentar a América en Estados Unidos y no vio acción, como varios lesionados que se perfilan a jugar este sábado. Finalmente, desde su casa, el defensa seguirá el encuentro.

Encuesta ¿Quién debe suplir a Bryan González? ¿Quién debe suplir a Bryan González? Leonel Calderón Hugo Camberos Jonathan Pérez Miguel Gómez Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.