Chivas y Cruz Azul pusieron el cerrojo a la fase regular del Apertura 2026, con lo que ya quedó definida la Liguilla rumbo al título, en donde el Rebaño no tenía certeza de quién podría ser su rival, en donde cambiaría si ganaba, empataba o perdía con los celestes.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Con la victoria obtenida por el Guadalajara, se instaló en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX , por lo que por reglamento deberá enfrentarse al octavo lugar, que es el Pachuca, equipo que se coló en el último minuto tras vencer al Toluca en la jornada 17.

¿Cuáles serán los cruces de Cuartos de Final del Apertura 2026?

Chivas vs. Pachuca

Cruz Azul vs. Club León

América vs. Monterrey

Atlas vs. Toluca

¿Cómo fue el último antecedente entre Chivas y ...?

Chivas se metió a la cancha del Estadio Hidalgo en la jornada 6 del Apertura 2026, duelo en el que el Rebaño dejó escapar el triunfo en la recta final del partido tras un golazo de Roberto Alvarado, pero fueron empatados por conducto de Salomón Rondón.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026?