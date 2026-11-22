



Chivas se mantiene como el club que mejor trabaja en las fuerzas básicas en toda la Liga MX, ya que han impulsado a muchos jugadores que se han consolidado como referentes del Rebaño y otros han logrado hacer carrera fuera del redil, tal y como le sucedió a Jesús Orozco Chiquete.

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El defensor debutó con el Guadalajara en el 2021 bajo la tutela de Víctor Manuel Vucetich, demostrando sus cualidades para convertirse en futbolista de Primera División rápidamente, en donde inclusive se fue ganando sus llamados a Selección Mexicana, razón por la que la directiva rojiblanca decidió blindarlo con una cláusula de rescisión por 11 millones de dólares.

Sin embargo, Cruz Azul decidió apostar por él, desembolsando 5 millones de billetes verdes, además de entregar la carta de Luis Romo, fichando con la escuadra de La Máquina, en donde poco a poco está retomando su mejor versión futbolística.

Sin embargo, en días recientes se ha especulado sobre la posibilidad de que el Monterrey le ofrezca un intercambio por Iker Fimbres, en donde el reportero de Vamos Azul, Gerardo González, destapó que el zaguero surgido de la cantera rojiblanca ya está blindado por 20 millones de dólares, una cifra inalcanzable para asegurarse de que no se lo arrebatarán.

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¿Por qué se enojó Jesús Orozco Chiquete con Chivas?

Durante la gestión de Fernando Hierro en la Dirección Deportiva del Guadalajara, Jesús Orozco Chiquete comenzó a incrementar su nivel, por lo que recibió la promesa del exjugador del Real Madrid de que le daría todas las facilidades de salir en el siguiente verano a Europa.

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Sin embargo, el directivo se marchó al Al-Nassr, dejando en su lugar a Fran Pérez Lázaro y José Martínez Castrejo, quienes desconocieron la promesa de Hierro, rechazando una oferta que recibió el Chiquete de parte del futbol de Bélgica, por lo que comenzó su descontento, hasta presionar para concretar su salida rumbo a Cruz Azul.