Chivas se ha transformado por completo desde la llegada de Javier Mier a la Dirección Deportiva del Rebaño, ya que construyó un proyecto sólido para toda la institución, en donde una pieza importante para su éxito ha sido la elección de futbolistas que llegan como refuerzos, por lo que el directivo detalló cuáles son los aspectos a considerar para que un jugador pueda ser pretendido por el conjunto tapatío.

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Javier Mier dejó en claro que en el Guadalajara ya no se contratarán a los jugadores de moda, sino que se deben estudiar perfiles para estar convencidos de que ese elemento encaja perfecto con la idea futbolística que implementó Gabriel Milito, ya que de lo contrario, no será elegido como posible refuerzo para la escuadra rojiblanca.

"El apoyo que hemos tenido de presidencia es total con base a una forma, un modelo, a un estilo y a un entrenador. Aquí hace un gran trabajo el área de Inteligencia Deportiva con Luis Piñón, con el Chapito Sánchez, platicando mucho con Alex Manzo y con Amaury Vergara, que hacen un trabajo con toda la gente que desarrolla.

"Ayuda mucho el saber perfectamente qué pretendemos dentro del campo. Porque hay jugadores muy buenos que quizás en este modelo les costaría un poco más de trabajo (...) Complementamos un modelo de juego y un plantel. No pretendemos que vengan bombazos, pretendemos que vengan jugadores a complementar una plantilla y un modelo, porque de esa manera va a brillar el equipo e individualmente van a brillar", declaró

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¿Cuáles son los refuerzos de Javier Mier en Chivas?

Bryan González

Efraín Álvarez

Diego Campillo

Richy Ledezma

Brian Gutiérrez

Ángel Sepúlveda

Jordan Carrillo

Kevin Castañeda

Jonathan Pérez

Los números de Javier Mier como Director Deportivo de Chivas