Omar Govea fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa de Chivas de este viernes, previa al partido contra Cruz Azul, pues el mediocampista rojiblanco habló sobre diferentes temas relacionados con el Guadalajara y la organización de la Liga MX. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando decidió abordar una situación completamente ajena al Rebaño Sagrado: las críticas que recibió Armando León después de su reciente convocatoria a la Selección Mexicana . Y es que el futbolista mexicano que actualmente milita en Croacia fue señalado en un reporte periodístico por supuestamente no contar con el nivel necesario para jugar con el Tri, una versión que provocó una contundente reacción de Govea.

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De hecho, Omar Govea consideró que la manera en que se difundió la información sobre Armando León representó una falta de respeto hacia el delantero mexicano, especialmente porque el señalamiento se presentó como una versión atribuida a terceros y no como una evaluación realizada directamente por quien publicó la noticia. Y es que el mediocampista de Chivas cuestionó que se emitan juicios tan delicados sobre la capacidad de un futbolista sin explicar con suficiente claridad de dónde proviene la información. Para Govea, los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante cuando hablan sobre la carrera de los jugadores, por lo que deberían ser especialmente cuidadosos al publicar comentarios que puedan afectar su imagen.

Además, el futbolista rojiblanco señaló que existe una diferencia importante entre informar sobre el rendimiento de un jugador y reproducir opiniones negativas sin ofrecer el contexto necesario. Y es que Govea considera que quienes se dedican al periodismo deportivo deben transmitir información sustentada en lo que observan directamente o en investigaciones que permitan comprender mejor cada situación. Por eso, le pareció especialmente cuestionable que se utilizara una versión sobre el supuesto bajo nivel de Armando León para explicar su falta de participación con la Selección Mexicana . El mediocampista insistió en que el manejo de este tipo de información es un asunto delicado, especialmente cuando se trata de futbolistas jóvenes que todavía están intentando consolidar sus carreras.

Sin embargo, Omar Govea también fue cuidadoso al reconocer que no conoce a profundidad las características futbolísticas de Armando León, por lo que evitó realizar una evaluación técnica sobre si tiene o no las condiciones necesarias para formar parte de la Selección Mexicana. En cambio, explicó que está enterado de que el delantero está teniendo una experiencia positiva en el fútbol de Croacia, algo que considera digno de reconocimiento. Y es que el jugador de Chivas aseguró que siempre aplaudirá a los mexicanos que deciden salir al extranjero para buscar nuevas oportunidades, especialmente porque sabe que competir lejos de casa implica enfrentar dificultades y trabajar constantemente para conseguir un lugar.

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En ese sentido, Govea destacó el esfuerzo que representa para cualquier futbolista mexicano abandonar su país y comenzar una nueva etapa en una liga extranjera, donde muchas veces debe adaptarse a un idioma, una cultura y un estilo de juego completamente diferentes. Por eso, considera que historias como la de Armando León deberían valorarse por la determinación que muestran los jugadores para perseguir sus objetivos profesionales. Además, el mediocampista rojiblanco dejó claro que su molestia no estaba relacionada con una crítica futbolística en particular, sino con la manera en que se presentó públicamente el señalamiento. Para él, existe una responsabilidad al hablar sobre el futuro de un deportista, especialmente cuando todavía está construyendo su trayectoria internacional.

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El mensaje de Omar Govea a Armando León para desearle éxito en Croacia

Finalmente, Omar Govea aprovechó la conferencia de prensa para enviarle un mensaje directo de apoyo a Armando León, a quien felicitó por el camino que ha construido en el fútbol europeo y animó a continuar trabajando sin dejarse afectar por los comentarios negativos. "Muy bien, Armando, te felicito. No bajes los brazos", expresó el mediocampista de Chivas, quien también reconoció que el delantero ya recibió una recompensa importante a su esfuerzo con la convocatoria a la Selección Mexicana. Además, Govea le deseó que vuelva a tener oportunidades con el Tri y que las críticas no terminen afectando su confianza, reiterando que, desde su perspectiva, el reporte sobre su supuesto nivel futbolístico fue manejado de una manera que consideró una falta de respeto hacia el jugador.