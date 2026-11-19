Chivas continúa preparando su último partido de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul, pero las noticias alrededor del Guadalajara no se detienen mientras Gabriel Milito trabaja para llegar en las mejores condiciones a la Liguilla. Y es que durante las últimas horas surgieron nuevos rumores sobre posibles movimientos en el mercado de fichajes, incluyendo un supuesto intercambio que involucraría a Luis Romo. Además, las Fuerzas Básicas rojiblancas volvieron a llamar la atención con un golazo espectacular, se conocieron novedades sobre el futuro de Teun Wilke y Santiago Sandoval recibió un reconocimiento internacional. Por si fuera poco, el cuerpo técnico tomó una decisión importante con los cinco futbolistas que participaron en la reciente Fecha FIFA.

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Chivas rechazaría el intercambio con Cruz Azul de Luis Romo por Jéremy Márquez

Durante las últimas horas comenzó a circular en redes sociales el rumor de que Cruz Azul estaría interesado en recuperar a Luis Romo mediante un intercambio que incluiría a Jéremy Márquez , uno de los futbolistas destacados del equipo dirigido por Joel Huiqui. Cabe recordar que el capitán rojiblanco llegó al Guadalajara como parte de la operación que llevó a Jesús Orozco Chiquete a la Máquina, por lo que la versión rápidamente generó comentarios entre los aficionados. Sin embargo, el periodista José María Garrido fue uno de los primeros en descartar esta posibilidad, al señalar que Chivas no tiene intención de desprenderse de un jugador tan importante para Gabriel Milito. Además, explicó que el Rebaño Sagrado necesita mantener una plantilla amplia, con calidad y experiencia, para competir tanto en el Clausura 2027 como en la Concacaf Champions Cup.

¿Luis Romo se va de Chivas?

Javier Contreras, jugador de Chivas Sub-17, se luce con golazo de media cancha para darle la victoria al equipo

Las Fuerzas Básicas del Guadalajara volvieron a regalar uno de los momentos más espectaculares de la jornada, pues Javier Contreras consiguió marcar un auténtico golazo desde prácticamente media cancha para darle la victoria a Chivas Sub-17 contra Pachuca . Y es que el encuentro se encontraba empatado 1-1 durante la segunda mitad, hasta que al minuto 74 el joven rojiblanco recuperó el balón y, después de observar la posición del guardameta rival, se animó a disparar desde unos metros por delante de la línea central. Matteo Ochoa, portero de los Tuzos, no consiguió evitar que el balón terminara dentro de su portería, provocando una celebración espectacular en la banca del Guadalajara, cuyos integrantes saltaron al terreno de juego para festejar la anotación que terminó marcando la diferencia.

Termina el préstamo de Teun Wilke, pero Chivas lo venderá "al mejor postor"

Aunque Chivas continúa buscando alternativas para fortalecer su ataque de cara al Clausura 2027, todo parece indicar que Teun Wilke no tendrá una nueva oportunidad bajo las órdenes de Gabriel Milito . Y es que el delantero está por terminar su préstamo con Fortaleza de Colombia, donde no consiguió consolidarse como uno de los futbolistas más destacados, por lo que su regreso al Guadalajara parece inevitable. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Alejandro Ramírez, la directiva rojiblanca ya estaría buscando acomodarlo en otro equipo y escucharía las ofertas que lleguen por sus servicios. Cabe recordar que Wilke dejó de entrar en los planes del cuerpo técnico desde el final del Apertura 2025, por lo que su posible venta representaría una oportunidad para liberar espacio en la plantilla y resolver el futuro de un futbolista que difícilmente tendría minutos con el entrenador argentino.

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Chivas tomó decisión con futbolista prestado.

Eligen a Santiago Sandoval como el mejor mediocampista Sub-20 del mundo, supera a Gilberto Mora

Santiago Sandoval continúa demostrando por qué se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores del Guadalajara, pues el CIES Football Observatory lo colocó como el mejor mediocampista Sub-20 del mundo en generación de jugadas de peligro bajo presión , de acuerdo con una de sus evaluaciones estadísticas. Y es que el joven rojiblanco habría registrado un promedio de 6.5 en este indicador, superando incluso a Gilberto Mora, que tiene 3.32 y es considerado uno de los mayores talentos del fútbol nacional. Sin embargo, este reconocimiento corresponde a una métrica específica y no significa necesariamente que Sandoval sea el mejor mediocampista juvenil en todos los aspectos del juego. Aun así, el resultado refleja su capacidad para encontrar soluciones ofensivas en situaciones complicadas y confirma el crecimiento que ha mostrado bajo las órdenes de Gabriel Milito.

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Gabriel Milito le dio un día más de descanso a los convocados, pero sí jugarán contra Cruz Azul

Una de las mejores noticias para el Guadalajara es que los cinco futbolistas convocados a la Selección Mexicana regresaron de la Fecha FIFA sin lesiones ni molestias físicas reportadas, por lo que Gabriel Milito podrá contar con ellos para preparar el compromiso contra Cruz Azul. Sin embargo, el entrenador argentino decidió otorgarles un día adicional de descanso a Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes se reincorporarán a los entrenamientos en Verde Valle hasta este jueves 19 de noviembre . De esta manera, el cuerpo técnico buscará evitar una sobrecarga física antes de uno de los partidos más importantes del Apertura 2026, especialmente porque Chivas enfrentará a la Máquina el próximo domingo 22 de noviembre y posteriormente tendrá que disputar la Liguilla, donde necesitará contar con sus principales figuras en las mejores condiciones posibles.