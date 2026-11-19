El Guadalajara es uno de los grandes formadores de futbolistas en la Liga MX y la última convocatoria de la Selección Mexicana da muestras del trabajo que se lleva en Verde Valle. Tras la última fecha FIFA, CIES Football Observatory dio a conocer que Santiago Sandoval es el mediocampista número uno del mundo en generar peligro bajo la presión y está por encima de Gilberto Mora.

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No hay ninguna duda de que Hugo Camberos se lleva los ojos cada vez que decide encarar, cada vez que toma el balón. Sin embargo, Santi empieza a llevarse las miradas de los clubes de Europa porque es un jugador polifuncional que en el equipo de Gabriel Milito siempre termina por marcar la diferencia con asistencias, goles y quites importantes.

Sandoval considerado el mejor mediocampista del mundo.

Photo: Sandoval considerado el mejor mediocampista del mundo.

En diálogos con Azteca Deportes previo al duelo entre México y Jamaica por la Nations League, Sandoval confirmó a David Medrano que le gusta jugar como mediapunta, pero confirmó que sabe hacerlo como nueve, interior y carrilero por derecha de ser necesario. A su vez, es un jugador que tiene una buena lectura del juego y el espacio para recibir solo siempre con la portería de frente.

En medio de este enorme contexto, CIES Football Observatory señaló que Santi es el mejor mediocampista del mundo menor de 20 en generar jugadas de peligro bajo presión con un promedio de 6.5. Está por encima de Gilberto Mora, quien es el 10 de la Selección Mexicana y que es considerado el nuevo Hugo Sánchez del futbol mexicano.

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Santiago Sandoval habló de jugar en Europa

Cabe destacar que el lunes Santiago Sandoval dejó en claro que él se encuentra pensando en Chivas y no en el futbol de Europa. “A ver, estoy muy tranquilo porque siempre soy un jugador que tiene claro lo que quiere. Estoy muy enfocado en Chivas, me está yendo bien pero por lo mismo, porque yo estoy muy cerrado a Chivas”, explicó. Y agregó: “Estoy muy agradecido con Chivas porque me dio la oportunidad, porque me hace jugar, porque me ayuda a lo que necesito. Entonces por eso estoy acá en Selección, porque es gracias a Chivas. En redes se habla muchas cosas, siempre van a salir muchas cosas, pero al final de cuentas es todo lo de afuera. Yo intento ya no más estar en mi club, hacer lo que me toca y disfrutar”.

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Santiago Sandoval habló de Cruz Azul

Luego de la victoria de México ante Jamaica, Santiago Sandoval afirmó en el aeropuerto de Guadalajara que tendrán un duelo complicado ante Cruz Azul . “Va a ser un partido muy bonito, va a ser muy complicado, es un equipo que me gusta mucho, la verdad, son muy buenos y pues nada, ya esperarlo con ansias”, expresó.