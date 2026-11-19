Las estadísticas marcan que el Guadalajara de Gabriel Milito en un año y medio no pudo nunca contra Cruz Azul y Toluca, también indican que en relación con el último torneo va a cerrar con menos victorias en el Apertura 2026. Este somero análisis sobre la actualidad del Rebaño Sagrado puede quedar en el olvido si el próximo domingo se rompe la paternidad con la Máquina y se deja en claro, con argumentos futbolísticos, que somos candidatos al título.

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A lo largo de este semestre el equipo de la Perla Tapatía se caracterizó por controlar la pelota, pero no dominar al rival. Otro rasgo distintivo fue no poder cerrar partidos ante rivales que meses atrás había goleado, León o Puebla, con una falta de contundencia de sus centrodelanteros que lleva a la desesperación de todos los chivahermanos.

Es más, a diferencia del Clausura 2026, Chivas llega al último partido de la fase regular con la incertidumbre puesta en qué jugador puede fallar ante un rival con el que se debe tomar recaudos. En especial porque el problema no es solo fallar en la portería rival, sino al momento de defender cuando enfrente arribará un Cruz Azul que ostenta 36 goles y 26 en contra en 16 partidos.

Gabriel Milito tiene un partido clave contra Cruz Azul.

Photo: Gabriel Milito tiene un partido clave contra Cruz Azul.

Como en el boxeo, las formas son importantes y al Guadalajara no le servirá de nada ganar con angustia ante la Máquina. El equipo de Gabriel Milito tiene que recuperar ese nivel con el que sofocaba a sus adversarios como sucedió en la última Fiesta Grande frente a Tigres o en el primer tiempo contra América en el último Clásico Nacional. De lo contrario, los tres puntos servirán para asegurar la ventaja deportiva en la Liguilla y dejar una sensación mentirosa en el vestidor debido a que se pudo vencer al conjunto de la Noria luego de tres años.

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¿Qué deben demostrar las Chivas de Gabriel Milito ante Cruz Azul?

Un punto que le gustaba a toda la afición de Chivas del equipo de Gabriel Milito era la capacidad de reacción ante la adversidad o el gol del rival y así lo sufrieron América, Cruz Azul, Tigres y Toluca. En el Apertura 2026 no se vio esa actitud de no darse por muerto y para eso es necesario mantener la intensidad y un desorden organizado en los metros finales.

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Sin embargo, al momento de defender el primero que tiene que salir a presionar es nuestro delantero, mientras que en el fondo los expertos no deben fallar al momento de despejar. Por último, Milito debe demostrar que tiene sentido el ingreso de ciertos jugadores, que no llega tarde al momento de realizar una modificación y que no le tiembla dejar en el banquillo a ciertos jugadores que no cumplieron desde que llegaron a Verde Valle.