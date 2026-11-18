Mientras los jugadores de Chivas mantienen la mente puesta en el choque contra Cruz Azul , la directiva rojiblanca analiza altas y bajas para un primer semestre del 2027 en el que habrá doble competencia por el Clausura 2027 y la Concachampions. En medio de este contexto, surge el rumor de que Cruz Azul quiere a Luis Romo de nuevo en su equipo y que ofrece a Jeremy Márquez como moneda de cambio. ¿Es posible este intercambio? Sin duda está muy lejos de la realidad.

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En las últimas semanas no han parado de aparecer una serie de rumores que vinculan al Rebaño Sagrado con una serie de futbolistas. El más llamativo fue el de Armando León, delantero que milita en Croacia, mientras que ayer surgió la información de que el conjunto rojiblanco analizaba la posibilidad de fichar a dos futbolistas de Pachuca.

A pesar de que surjan una serie de rumores sobre movimientos de Chivas, es un hecho que la directiva estudia qué tipo de fichajes realizar para el siguiente campeonato. De la misma manera, qué tipo de bajas tendrá cuando necesita una plantilla amplia ya que disputará la Concachampions y el Clausura 2027.

Luis Romo es pieza clave en el equipo de Gabriel Milito.

Photo: Luis Romo es pieza clave en el equipo de Gabriel Milito.

Con este contexto, en redes sociales surgió la versión de que Cruz Azul buscaría repatriar a Luis Romo, quien llegó a cambio de la carta de Jesús Orozco Chiquete. Según reportes, la Máquina ofrecería a Jeremy Márquez, figura en el equipo de Joel Huiqui, para destrabar una negociación complicada de cerrar. Uno de los primeros descartar esta información fue José María Garrido, insider del Guadalajara, quien señaló que no van dejar ir a una pieza clave del equipo.

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¿Chivas deja ir a Luis Romo a Cruz Azul?

Son tres los motivos que sirven para pensar que es imposible que Chivas deje salir a Luis Romo en el próximo mercado de pases. El primero es en relación con que el Guadalajara necesita calidad y jerarquía en una plantilla amplia para ir a pelear por la Concachampions y el Clausura 2027. El segundo se debe a que Gabriel Milito no va a aprobar la salida de su referente dentro y fuera del campo de juego cuando es titular indiscutido en su equipo. Por último, es un hecho que la directiva no va a reforzar a un rival directo al título como la Máquina Cementera.