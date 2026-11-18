Es un hecho que el Apertura 2026 no finalizó y la afición empieza a preguntar qué movimientos hará Chivas en el próximo mercado de pases. Mientras el Guadalajara se alista para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 17 de la Liga MX, Alex Ramírez confirmó que la decisión de la directiva con Teun Wilke es venderlo al mejor postor.

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Gabriel Milito se convirtió en entrenador del Guadalajara desde el Apertura 2025 y de aquel torneo siempre sufrió bajas entre sus centrodelanteros. Comenzó con Armando González, Chicharito Hernández, Teun Wilke y Alan Pulido a tener en la actualidad a Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández como sus principales opciones en la actualidad.

A más de un año de su llegada, Chivas vuelve a tener problemas con sus centrodelanteros y se espera que haya un movimiento en el mercado de pases para fichar a un jugador en esa posición. Por esta razón, no es casualidad que se haya hablado en el último tiempo de Alí Ávila, Plátano Alvarado y Armando León, quien fue descartado en las últimas horas por su paso en la Selección Mexicana.

Wilke regresará a Chivas tras su préstamo Fortaleza de Colombia.

Photo: Wilke regresará a Chivas tras su préstamo Fortaleza de Colombia.

Mientras el Guadalajara se alista para enfrentar a Cruz Azul, Alex Ramírez confirmó en su canal de YouTube que la directiva rojiblanca definió su movimiento con Teun Wilke. “La directiva está tratando de acomodar algunos elementos que tiene ahí pendiente como en el caso de Micky Tapias. Muchos se preguntan qué va a pasar con Teun Wilke, parece que va a estar al mejor postor”, explicó el insider rojiblanco en su canal de YouTube.

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Es un hecho que el atacante no entra en planes para Gabriel Milito debido a que ni bien terminó el Apertura 2025 fue uno de los jugadores cepillados por el cuerpo técnico. Su actualidad lo tiene como jugador de Fortaleza de Colombia en el que no terminó de destacarse, por lo que es seguro su retorno.

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Los números de Teun Wilke en el 2026