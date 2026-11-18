José Juan Macías es uno de los futbolistas más queridos por parte de los aficionados de Chivas debido a sus cualidades futbolísticas que lo pusieron en la mira de muchos clubes de todo el mundo; sin embargo, el papá del futbolista recordó cómo se suscitó el debut del ahora jugador de los Pumas, en donde recordó con cariño el nombre de Matías Almeyda.

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Durante el Apertura 2017, el Guadalajara atravesó un momento de crisis, por lo que el Pelado recurrió a las fuerzas básicas para tratar de impregnarle sangre nueva al plantel, en donde uno de los jugadores que más destacó fue JJ, por lo que su papá recordó cómo fue que su hijo se enamoró del futbol y sobre todo, cómo fue que el exentrenador argentino les notificó del debut para el goleador.

"Un partido que Chivas le remontó a Cruz Azul en una Liguilla. Venía bien contento porque sus Chivas habían pasado, luego se paró y nos dijo: 'mamá y papá, voy a jugar futbol profesional' (...) Hay una cosa que siempre está en nuestros corazones de un personaje: Matías Almeyda.

"José Juan había sido campeón goleador en la Sub 17 y dos días antes de que jugara Chivas aquí en el Estadio Akron, nos manda a llamar y nos dijo: 'su hijo va a debutar'. Ese momento queda grabado para siempre en el corazón de nosotros como papás", recordó, entre lágrimas, el papá del ahora futbolista de los Pumas.

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¿Cuál es la lesión que sacó a José Juan Macías de Chivas?

José Juan Macías era considerado como la promesa goleadora del Rebaño para el futuro; sin embargo, después de su regreso de Europa, las lesiones se convirtieron en una constante en su recorrido futbolístico, en donde en 2022 sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que se quedó casi nueve meses sin poder jugar.

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Sin embargo, a mediados del 2023, cuando estaba reintegrado a los trabajos con el resto del plantel, volvió a sufrir la misma lesión, por lo que tardó otro año en poder regresar a la actividad futbolística, por lo que después de reaparecer, fue enviado a Santos Laguna tras no ser del agrado de Fernando Gago en 2024.

Explicación de la lesión de José Juan Macías

Photo: Explicación de la lesión de José Juan Macías

¿Cómo va José Juan Macías en su rehabilitación?

José Juan Macías sufrió una nueva ruptura de ligamento cruzado anterior a finales del 2025 mientras jugaba con Pumas, por lo que ahora estaría en la recta final de su recuperación, por lo que espera volver a la actividad en la Liguilla con la escuadra universitaria.