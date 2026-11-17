Chivas se encuentra en la recta final de su preparación para enfrentar a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2026, pero las noticias alrededor del Guadalajara no se han detenido durante la Fecha FIFA. Y es que varios futbolistas rojiblancos continúan participando con las diferentes categorías de la Selección Mexicana, mientras que la directiva ya comienza a definir sus planes para el próximo mercado de fichajes. En ese sentido, Santiago Sandoval habló sobre su futuro y la posibilidad de jugar en Europa, Hugo Camberos tuvo una oportunidad importante con el Tri Sub-20 y surgieron novedades sobre los refuerzos que podría buscar el Rebaño Sagrado para el Clausura 2027.

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Santiago Sandoval no cierra la puerta a irse a Europa, pero está 100% concentrado en Chivas

Uno de los futbolistas que más ha llamado la atención durante el Apertura 2026 es Santiago Sandoval, quien ha conseguido consolidarse como una pieza importante de Chivas y ganarse un lugar en la Selección Mexicana. Sin embargo, aunque su buen rendimiento ha provocado que comiencen a surgir especulaciones sobre un posible futuro en Europa, el joven atacante dejó claro que actualmente no tiene ninguna intención de distraerse con esos rumores . Sandoval explicó que está completamente concentrado en el Guadalajara, club al que agradeció por brindarle la oportunidad de desarrollarse y demostrar sus condiciones en Primera División. Además, reconoció que su convocatoria al Tri es consecuencia directa de las oportunidades que ha recibido con el Rebaño Sagrado, por lo que prefiere mantenerse alejado de lo que se comenta en redes sociales y enfocarse en disfrutar su presente.

Santiago Sandoval podría ser titular en la vuelta contra Jamaica y dejó ver su madurez en su reacción

Después de la derrota de México contra Jamaica en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, Santiago Sandoval podría recibir una oportunidad importante en el encuentro de Vuelta , especialmente porque Rafael Márquez necesita encontrar soluciones para mejorar el funcionamiento ofensivo del Tri. Sin embargo, el canterano de Chivas demostró una actitud bastante madura cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de comenzar como titular, pues explicó que su responsabilidad es mantenerse preparado independientemente de las decisiones del entrenador. Además, recordó que en el Guadalajara también tuvo que esperar su momento y aprovechar las oportunidades que recibió. Por eso, Sandoval aseguró que estará listo para aportar cuando sea necesario, pero también confía plenamente en cualquiera de sus compañeros que sea elegido para jugar, dejando claro que su prioridad es ayudar a la Selección Mexicana.

Sandoval habló de la posibilidad de jugar ante Jamaica.

Photo: ETZEL ESPINOSA

Hugo Camberos falló el gol que era la victoria de la Selección Mexicana Sub-20 ante Chile

La Selección Mexicana Sub-20 también tuvo actividad durante esta Fecha FIFA, en un encuentro contra Chile que terminó dejando sensaciones encontradas para los canteranos del Guadalajara. Y es que Gael García Ortega ingresó durante la segunda mitad y volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar a los rivales, al grado de que consiguió provocar un penal que desafortunadamente fue desperdiciado por José Martín, delantero del Atlas. Sin embargo, la oportunidad más importante llegó al minuto 88, cuando Hugo Camberos aprovechó un rebote dentro del área y sacó un disparo que pudo convertirse en el gol de la victoria por 3-2 . Desafortunadamente para Camberos, el guardameta chileno reaccionó de gran manera y consiguió detener su remate, evitando que el futbolista rojiblanco se convirtiera en el héroe del encuentro.

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La Selección Mexicana de Rafa Márquez se juega el pase al Final Four de la Nations League ante Jamaica

La Selección Mexicana continúa atravesando un momento complicado desde la llegada de Rafael Márquez al banquillo, pues el entrenador todavía no consigue su primera victoria y el Tri viene de perder por marcador de 3-2 contra Jamaica en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Por eso, el encuentro de Vuelta será fundamental para el futuro inmediato del proyecto, especialmente porque una eliminación representaría un golpe importante para el combinado nacional. México recibirá a los Reggae Boys este martes 17 de noviembre a las 8:30 pm, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey , también conocido como el Gigante de Acero. En este compromiso, Rafael Márquez tendrá que buscar la remontada para conseguir el boleto al Final Four, por lo que habrá que estar atentos a la participación de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y el resto de los futbolistas de Chivas convocados.

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Roberto Alvarado sería titular de nuevo contra Jamaica.

Photo: Imago7

Confirman que Chivas no va por fichajes de renombre para el Clausura 2027

Aunque durante las últimas semanas han surgido numerosos rumores sobre posibles refuerzos para el Guadalajara, todo parece indicar que la directiva rojiblanca no tiene contemplado realizar fichajes de renombre durante el próximo mercado de invierno . Así lo explicó el periodista Alejandro Ramírez en su canal de YouTube, donde señaló que, por ahora, el proyecto deportivo de Chivas está más enfocado en desarrollar a los futbolistas que ya forman parte de la institución. El comunicador recordó que el club ha decidido apostar por la continuidad de Ricardo Marín y brindar mayores oportunidades a Jesús Hernández, mientras que todavía existen dudas sobre el futuro de Ángel Sepúlveda. Además, advirtió que difícilmente llegará un centro delantero o un defensa central de gran cartel para el Clausura 2027, pues el Guadalajara también cuenta con varios jóvenes de Fuerzas Básicas que han comenzado a integrarse a los entrenamientos del Primer Equipo y podrían recibir oportunidades durante el próximo semestre.