La Selección Mexicana volverá a tener acción este martes, cuando reciba a Jamaica en la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League. De cara al duelo en el Gigante de Acero, David Medrano deslizó la posibilidad de que Santiago Sandoval vaya de inicio ante los Reggae Boys, por lo que el canterano del Guadalajara afirmó estar listo para ir de titular en Nuevo León.

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El sábado, Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado no llevaron adelante un buen partido en Kingston y quedaron expuestos. Por esta razón, muchos anti-Chivas afirmaron que era necesario que Rafa Márquez enviara al banco a todos los jugadores rojiblancos.

En medio de este contexto, Santiago Sandoval mantuvo una entrevista con Azteca Deportes en la que David Medrano deslizó la posibilidad de que fuera de inicio ante Jamaica. Ante esta posibilidad, el canterano del Guadalajara afirmó estar listo para ir de inicio en el Gigante de Acero.

Santiago Sandoval afirmó estar preparado para ser titular en la Selección Mexicana.

Photo: Santiago Sandoval afirmó estar preparado para ser titular en la Selección Mexicana.

“Yo tengo que estar listo siempre, en todo momento. En Chivas, cuando me tocó, yo creo que también lo estuve. Primero Dios para que se pueda dar así, pero en el equipo el que juegue va a estar muy bien. Por eso me quedo tranquilo y les digo lo que me toque yo voy a disfrutar y agradecido por las oportunidades”, expresó.

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En la misma charla, afirmó que si fuera por él, llevaría a más jugadores del Guadalajara en la Selección Mexicana. “Me podría traer fácilmente a todos los de Chivas, no me quiero olvidar de de ninguno ni dejar ninguno ahí en Verde Valle, pero la verdad que el nivel que ahorita trae Chivas está para la Selección Mexicana”, expresó el canterano.

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¿A qué hora se juega México vs. Jamaica?

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 20:30 desde el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio nacional por el Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y el canal de YouTube de la Concacaf, mientras que en Estados Unidos por TUDN, ViX Premium, Univisión y TV Azteca.