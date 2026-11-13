El legendario exportero y delantero mexicano se lanzó contra los medios de comunicación por las críticas contra el portero de Chivas y hasta lo colocó como el mejor futbolista de toda la Copa del Mundo con el Tricolor.

Se dice que la portería es la posición más ingrata de todo le futbol profesional debido a que un error queda grabado y deja exhibido al guardameta tal y como le sucedió a Raúl Rangel en el partido contra Estados Unidos en donde regaló dos goles; sin embargo, la máxima leyenda de la portería mexicana, Jorge Campos, salió en su defensa.

El excancerbero y delantero, apareció ante los medios de comunicación y explotó por as críticas que recibió el Tala tras sus equivocaciones, asegurando que el portero de las Chivas “es el mejor”, destacando su participación en la Copa del Mundo 2026, en donde lo consideró el futbolista más destacado de México en dicha competencia, lamentando que Rangel sea blanco de críticas y cuestionamientos.

“Nunca he tenido dudas, porque como portero te puedes equivocar y como siempre decimos: ‘ojalá que no me equivoque en un partido oficial’, ‘ojalá que no me equivoque en un partido oficial de la Selección’, ojalá que no me equivoque en un partido en el Mundial. Creo que para ser su primer Mundial, lo hizo increíble, hizo un récord que a todos los porteros nos encantaría. A mi me hubiera encantado que no me metieran ni un gol en la primera fase, en la segunda.

“Fue nuestro héroe, fue el mejor, para mí, el mejor jugador de la Selección y se me hizo injusto todo lo que hablaron, porque siempre hablan, siempre criticamos y me incluyo a veces, porque critico, no públicamente, pero les hablo y les digo: ‘oye, esto no lo puedes hacer’.

“Como portero, me sentí orgulloso de lo que hizo porque era lo que esperábamos de él. Era que lo hiciera increíble y lo hizo increíble y como porteros decíamos: ‘¡Wow! Alguien lo hizo’ y después viene ese partido y se lo acaban, porque fue injusto todo lo que le hicieron.

“Ahora regresa y es el mejor otra vez. Regresa a la Selección, es el mejor y hay que apoyarlo al cien por ciento porque puso el nombre de México allá arriba y todos nos sentíamos orgullosos. No perdimos ningún partido de la primera fase y luego el otro partido, gracias a él, porque hizo dos o tres atajadas increíbles”, declaró el Brody en un evento público.

Raúl Rangel y sus atajadas en la Copa del Mundo

El Tala impuso un récord en la historia de México en los Mundiales al hilvanar 348 minutos sin recibir gol, por lo que pasó la fase de grupos sin encajar ni una diana gracias a sus intervenciones, posteriormente, en Dieciseisavos de Final frente a Ecuador, volvió a ser el héroe con dos intervenciones que salvaron al Tricolor.