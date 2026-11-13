Se han destapado rumores que ponen al Guadalajara con la intención de ir por el atacante de Tigres, por lo que Chema Garrido explicó el panorama con el canterano del Atlas.

El Apertura 2026 está ingresando a su recta final, por lo que 10 clubes quedarán eliminados la próxima semana, iniciando así su participación en el mercado de fichajes, por lo que los rumores no se están haciendo esperar y por enésima ocasión se le ha relacionado a Chivas.

Durante las horas recientes comenzó a cobrar fuerza una versión de que el atacante de Tigres, Ozziel Herrera, estaría en el radar del Guadalajara para sumarlo como refuerzo de cara al Clausura 2027 debido a que parece inminente su salida del conjunto de Tigres.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, destapó que en el Guadalajara no hay cabida para el canterano del Atlas debido al estilo de juego que implementó Gabriel Milito, en donde el ejemplo perfecto es Hugo Camberos, quien también es extremo, pero no logra encontrar cabida en el 11 estelar del Rebaño pese a sus condiciones y gran momento futbolístico.

“La dinámica es seguir el mismo tono: hablar de los rumores y qué tanta viabilidad, porque es un tema importante. Pueden sonar 40 nombres o 200 nombres, pero primero hay que ver si es realmente viable, si cabe en un proyecto deportivo, si el otro equipo verdaderamente está dispuesto a soltarlo, si Chivas está dispuesto a ir por él.

“Ozziel Herrera, jugador de los Tigres. Da la impresión de que el profe Vucetich ya le puso la cruz, al parecer está sentenciado de salir del cuadro de Tigres, hubo una situación durante un partido. Si no me equivoco fue contra Pachuca donde volteó a la banca y empieza ahí a manotear y reclamar.

“Pinta para salir porque viene una limpia en Tigres y el nombre de Ozziel Herrera ha empezado a ser vinculado en Chivas. Es un gran jugador, sí. Tiene un gran futuro, sí; pero en el proyecto de Gaby Milito no tiene cupo, no cabe un jugador como Ozziel Herrera.

“Herrera juega en una posición muy cercana o similar a donde juega Hugo Camberos. ¿Qué pasa con Hugo Camberos? No juega porque en Chivas no se juega con extremos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

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