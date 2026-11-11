El máximo goleador de las Águilas y ahora analista de TV Azteca, aseguró que no es una sorpresa el poderío que demuestra el Guadalajara en la Liga MX.

Chivas se ha ganado el respeto de todos en la Liga MX, incluyendo el de elementos claramente vinculados al Club América como Luis Roberto Alves, quien pese a ser una de las máximas leyendas de la escuadra azulcrema, alabó el proyecto rojiblanco con Gabriel Milito.

Zague destacó que el Guadalajara sigue demostrando mejorías futbolísticas, por lo que ya no le sorprende a nadie que sea uno de los clubes más poderosos del balompié nacional, aunque explicó que para ser un serio contendiente al título es necesario el no volver a registrar lesionados en lo que resta del torneo.

“Creo que lo de Chivas es algo que hemos venido mencionando durante varias jornadas. Chivas es un equipo en el que ya existe un trabajo bien desarrollado, implementado por su entrenador y que los futbolistas han comprado esa idea futbolística de su entrenador.

“Creo que el Guadalajara ya no nos sorprende. Es un equipo que durante muchos torneos estaba siempre en el limbo, el Guadalajara que generaba muchas expectativas, pero no saba ese ancho que todos esperábamos. Hoy sí es una realidad, es un equipo que va a pelar para mí, el título (…) Es un candidato fuerte, serio, con cuadro completo, para poder pelear el título“, explicó el exdelantero en TV Azteca.

Los lesionados de Chivas en el Apertura 2026

¿Falta de reintegrarse algún lesionado?

La realidad es que Gabriel Milito ya cuenta con plantel casi completo, ya que solamente faltaría por reintegrarse Miguel Tapias, quien se habría lastimado desde la Leagues Cup, por lo que no ha podido ser elegible durante prácticamente todo el semestre.