El exdirectivo rojiblanco salió en defensa del Guadalajara y mantiene que es uno de los máximos candidatos al título, además de defender al entrenador argentino por sus cambios en León.

Chivas vivió un momento complicado el pasado fin de semana cuando dejó escapar la victoria en la cancha del León, resultado que trajo consigo una serie de críticas y cuestionamientos al conjunto rojiblanco e inclusive, al entrenador Gabriel Milito.

Sin embargo, el exdirectivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, salió en defensa del timonel argentino, asegurando que sí tiene dosis de responsabilidad en los ajustes, pero quienes quedaron a deber fueron los futbolistas que no rindieron como debían.

“Te pones a pensar y creo que tiene razón Gabriel Milito y está haciendo lo que cualquiera haría: cuidar jugadores porque se me viene el último partido contra Cruz Azul que es un partido de Liguilla, y la Liguilla donde vengo de estar en Cuartos, en Semifinales y quiero llegar a la Final para ser campeón.

“Metes a tus jugadores para darles juego, para que te demuestren que están al cien por ciento y que compiten y pasó lo que pasó. ¿Cuál es la conclusión para Milito? Ya tengo mi 11 y estos no van a volver a repetir o no van a entrar (…) El culpable es el técnico, por hacer los cambios, pero si los jugadores no responden en la cancha, ahí están las consecuencias”, explicó en ESPN.

Ricardo Peláez pone a Chivas por encima de América y Cruz Azul

“El Toluca me dio una demostración de que está de regreso, de que es un equipazo brutal, de que lo de Paulinho es espectacular. Cruz Azul tiene gran competencia, que el América tiene esos problemas, pero tiene muy buen plantel (…) Guadalajara es el que mejor está jugando de los cuatro, para mí juega muy bien al futbol“, concluyó el exdirectivo.

¿Por qué se señaló a Gabriel Milito como responsable del empate en León?

El entrenador argentino fue blanco de críticas entre aficionados y especialistas debido a que los cambios que realizó en el segundo tiempo no rindieron los dividendos que esperaba, en donde algunos de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo fueron los protagonistas de los errores con los que los Panzas Verdes empataron el marcador.