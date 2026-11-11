Surgió un nuevo reporte en donde se ventiló la razón exacta por la que el Guadalajara no compró al ahora delantero del León desde que empezaba a destacar en Monterrey.

Es un hecho, Chivas sigue extrañando a Armando González en este Apertura 2026 y esto queda demostrado después de las constantes fallas a la ofensiva que registran los rojiblancos, por lo que la afición tiene su lista de deseos para poder reforzar la delantera del Rebaño, en donde José Alvarado sería uno de los más pedidos.

El Plátano tiene 26 años de edad y continúa ganándose un prestigio dentro de la Liga MX tras lo realizado con el León, escuadra con la que presume seis goles en este semestre; sin embargo, el Guadalajara ya habría intentado ficharle hace algunos años, en donde Monterrey intentó vendérselos en seis millones de dólares, propuesta que fue desechada de inmediato en el redil.

“Han comenzado a sonar tres nombres en el entorno del Guadalajara: Uno, que lleva rato sonando y que no me parecería nada extraño: Alí Ávila, delantero de los Gallos Blancos del Querétaro (…) El otro, el jugador que ahora regresa a la Selección Mexicana, Armando León, que juega en el futbol de Croacia.

“El otro nombre y que lo veo menos viable, es el caso del Plátano Alvarado, delantero del León, por el cual Chivas preguntó hace dos años, aproximadamente. Él fue traspasado de Rayados al equipo de León. En ese entonces, Chivas preguntó y le dijeron a Chivas: ‘seis millones de dólares’ por un muchacho sin mucho recorrido“, explicó el comunicador José María Garrido en su canal de YouTube.

Plátano Alvarado estaría en el radar de Chivas

Según información difundida hace unas horas por el reportero César Huerta, el Guadalajara, destapó que el atacante del Club León sí estaría en carpeta del chiverío, aunque todavía sin negociación, aunque los dirigentes rojiblancos ya sabrían las condiciones para buscar un eventual fichaje.

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¿Por qué Chivas estaría en búsqueda de un delantero?

La realidad es que en Chivas siguen sufriendo por la venta de Armando González a principios de este Apertura 2026, quien dejó un hueco difícil de cubrir debido a que anotó 24 goles en el año futbolístico anterior; además, de que ni Ángel Sepúlveda ni Ricardo Marín han podido capitalizar las jugadas que convertía en gol la Hormiga.