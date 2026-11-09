El duelo entre rojiblancos y celestes deberá ser retrasado durante algunas semanas debido al cruce de la Fecha FIFA.

El Apertura 2026 ha ingresado a la etapa más emocionante debido a que todos los clubes se están empleando a fondo con algún objetivo a falta de una jornada de que concluya la fase regular, en donde el partido más importante será entre Chivas y Cruz Azul por el liderato de la Liga MX.

La suerte decidió que rojiblancos y celestes se toparan en la última fecha del torneo, en donde las dos instituciones están luchando por conseguir un triunfo que les mantenga en la cima de la tabla de posiciones, por lo que será un duelo importante en las aspiraciones de ambos clubes.

Sin embargo, las aficiones del Guadalajara y de La Máquina deberán ser pacientes y esperar algunas semanas para poder ver este partido, ya que la Liga MX tendrá un nuevo parón futbolístico por la Fecha FIFA, retrasando así la Liguilla del balompié nacional.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El partido que definirá el liderato del Apertura 2026 se disputará el domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul de la jornada 17?

El partido entre rojiblancos y celestes será transmitido en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos el partido correrá por cortesía de Telemundo Deportes. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026