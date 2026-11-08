El Guadalajara dio el cerrojazo a la jornada 16, en donde los equipos continúan acomodándose y el Rebaño tendría a este adversario.

Chivas es uno de los mejores equipos de toda la Liga MX; sin embargo, sigue teniendo un severo problema y es que no liquida los partidos cuando debe hacerlo y eso ocasionó el empate en su visita al Club León, resultado que le frustró sus aspiraciones de ser líder general del Apertura 2026.

El Guadalajara estuvo a 5 minutos de ser el primer lugar de la tabla de posiciones, pero fue empatado, resultado con el que los dirigidos por Gabriel Milito descendieron hasta el tercer lugar del torneo y deberán definir todo en la última fecha contra La Máquina.

Es por eso, que tras quedar en el tercer lugar, y si hoy terminara la fase regular de la Liga MX, el rival del chiverío sería Santos Laguna, escuadra que se instaló en el sexto lugar al llegar a 25 puntos tras un repunte espectacular.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuáles serían los cruces de Cuartos de Final al día de hoy?

Cruz Azul vs. Pachuca

América vs. León

Chivas vs. Santos

Toluca vs. Atlas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.