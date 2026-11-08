El Guadalajara sufrió, pero logró romper el cerrojo defensivo de los Esmeraldas con una genialidad colectiva.

Chivas sufrió en demasía el partido contra el León debido al cerrojo defensivo que planteó la Fiera; sin embargo, una genialidad colectiva del Rebaño fue crucial para abrir el marcador para que Ricardo Marín se reencontrara con las redes después de varias semanas de sequía.

Los Panzas Verdes se quedaron con 10 hombres por una error del Patroncito, por lo que Gabriel Milito liberó el poderío ofensivo rojiblanco, dominando por completo a la escuadra del Bajío, hilando un jugadón que cerró con un gol que podría valer el liderato.

Luis Romo se sumó al ataque y demostró su inteligencia al mandar un pase a segundo poste para la llegada de Daniel Aguirre, quien para alcanzar la redonda se tuvo que barrer para recentrar la pelota para la llegada por sorpresa de Ricardo Marín que la mandó a guardar.

https://twitter.com/somos_FOX/status/2119638722115154253

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.