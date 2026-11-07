Las Águilas y La Máquina ya disputaron sus partidos de la jornada 16, por lo que el Guadalajara ya sabe lo que necesita para instalarse en la cima.

Chivas se mantiene como uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX durante este Apertura 2026 y la prueba es que está peleando palmo a palmo por el liderato a falta de dos partidos para que concluya su participación en la fase regular de la Liga MX.

Sin embargo, debido a lo parejo que ha sido este torneo en la parte alta de la tabla de posiciones, el Guadalajara no solo depende de sí mismo para llegar a la posición de privilegio, sino que requiere estar al pendiente de los resultados de América y Cruz Azul, clubes con los que compite por la cima de la clasificación general.

Es por eso que tras los resultados de la jornada sabatina, en donde La Máquina sufrió, pero derrotó a los Tigres en el Volcán, por lo que los celestes llegaron a 32 puntos con diferencia de 11 goles a favor. Por su parte, las Águilas se enfrentaron a los Pumas en donde empataron a un gol, por lo que los azulcremas llegaron a 30 unidades.

¿Qué necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026?

Tras los resultados del sábado, es un hecho de que las Chivas necesitan de ganar, por cualquier marcador, al Club León en su visita al Nou Camp, ya que los rojiblancos tienen 29 puntos con diferencia de 11 goles, por lo que ganando, por cualquier marcador, igualaría a Cruz Azul en 32 puntos y le superaría por diferencia de goles, instalándose en el primer lugar de la tabla de posiciones.

¿Quiénes serán los rivales de Chivas, América y Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026?

CLUB RIVAL POS. EN LA TABLA SEDE Chivas Cruz Azul 1 Estadio Akron Cruz Azul Chivas 3 Estadio Akron América Tigres 15 Estadio Universitario

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras la jornada 16

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.