El extimonel del Guadalajara destapó que el club neerlandés se interesó en el canterano rojiblanco, pero tuvo una pésima exhibición cuando vinieron a observarlo.

La carrera de José Juan Macías ha estado llena de dificultades debido a las constantes lesiones que ha registrado el delantero surgido de las fuerzas básicas de Chivas, las cuales le han impedido retomar su mejor versión futbolística que lo puso en la élite de la Liga MX.

Es por eso que se reveló que el exdelantero del Guadalajara llamó la atención en diversas partes del mundo, por lo que inclusive visores del Ajax de Países Bajos viajaron a México para poder observarlo más de cerca, aunque lamentablemente en ese partido, cuando estaba con el León, el atacante tuvo una pésima actuación según recordó el exentrenador del Rebaño, Ignacio Ambriz.

“No es lo mismo cuando te compran equipos de España o de Inglaterra que vas coo solución, no vas como un joven a ver cómo se va dando la situación y el claro ejemplo lo vimos con Diego Lainez. Y yo hasta le dije: ‘mira quién fue a Holanda: fue Romario, Ronaldo, Zlatan, Luis Suárez y de México fueron Érick Gutiérrez, Andrés Guardado, fue el Maza Rodríguez, fue Carlos Salcido y después de ahí crecieron, ya salieron a otros equipos’.

“Yo le decía: ‘vete ahí, intenta ahí’. Sí (tuvo posibilidades de ir), en un partido que nosotros tuvimos en Puebla, después de la comida se me acercó y me dice: ‘profe, vino gente del Ajax a verme’. Ese día no sé porqué hizo el peor partido, me falló tres goles y lo tuve que sacar. ‘Órale, sálgase’.

“Siento que se precipitó mucho en querer irse a Europa y se precipitó conmigo para ayudarme, primero para hacer la Final que se va para el Mundial juvenil, que no les va nada bien y después le digo, para quedarse otra vez y confirmar su gran paso que llevaba con nosotros, pues él decide regresar a Chivas“, declaró el entrenador en entrevista con Récord.

¿Cómo fue el paso de José Juan Macías en Getafe?

El sueño de jugar en Europa ocasionó que el delantero se precipitara y hasta forzara su salida de Chivas, por lo que para el verano del 2021 se fue a préstamo al Getafe por un año con opción a compra, en donde no pudo demostrar su mejor versión futbolística por una seguidilla de lesiones.

Tras no ser tomado en cuenta, decidió ponerle fin al préstamo para volver al Guadalajara a comienzos del 2022, reintegrándose al Rebaño en donde poco tiempo después sufrió dos rupturas de ligamento cruzado anterior de forma consecutiva.