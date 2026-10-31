Todos los detalles para que no te pierdas la visita del Guadalajara a la Fiera por la penúltima jornada de la Liga MX.

Chivas tiene prácticamente asegurada su participación en la Liguilla del Apertura 2026; sin embargo, al Rebaño le falta decidir el lugar en la tabla de posiciones en el que calificará, por lo que deberá emplearse al máximo en este cierre de fase regular, en donde le tocará visitar a uno de los clubes más fuertes del torneo: el León.

El Guadalajara mantiene encendidas las aspiraciones de calificar a la Fase Final en primer lugar del ranking del futbol mexicano, aunque para ello deberá conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en sus dos partidos restantes, en donde los adversarios no son nada sencillos y son la Fiera y el Cruz Azul.

Por su parte, los Esmeraldas han sido un de las revelaciones del torneo, pero tampoco tienen margen de error, ya que debido a lo parejo que ha sido el torneo, aún está en riesgo de quedarse fuera de la contienda por el título.

¿Cómo van Chivas y León en la tabla de posiciones?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. León?

El penúltimo partido de la fase regular para el Club León y las Chivas se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp, duelo que está programado a arrancar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. León?

El duelo entre rojiblancos y esmeraldas será transmitido en exclusiva por la señal de Fox One; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.